Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
30/06/2026 22:47:00

Marettimo celebra Nitto Mineo, leggenda delle Egadi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/marettimo-celebra-nitto-mineo-leggenda-delle-egadi-450.jpg

​“Nitto ci ha lasciato il mare come eredità. Fino alla sua scomparsa, avvenuta nel gennaio 2018 all’età di 84 anni, non ha mai distolto lo sguardo dalle sue acque. È stato un Ulisside nel senso più puro del termine: un uomo che non ha avuto paura di sfidare l’ignoto sotto la superficie per portare il futuro tra le reti di una tradizione millenaria”.

 

 Queste le parole con cui il giornalista, regista e autore di documentari Pippo Cappellano inaugura sull’isola di Marettimo la sua mostra fotografica inedita “Nitto Mineo, il sub della tonnara”. L’evento si inserisce in una serata commemorativa dedicata proprio a Benedetto “Nitto” Mineo (Marettimo 1934 - Trapani 2018), figura iconica che ha lasciato un segno indelebile nella storia della subacquea e del Mar Mediterraneo. Primo sommozzatore a introdurre le bombole nel millenario e arcaico sistema delle tonnare, Mineo è stato ricordato come pescatore, “Padrone Marittimo”, corallaro e autentico innovatore.

 

​L’evento, che si è svolto lo scorso 27 giugno e che fa parte del ciclo “Ulissidi Egadini”, ha ripercorso le tappe fondamentali di una vita vissuta tra le onde: dalla nascita a Marettimo al fatidico incontro a Levanzo con un gruppo di subacquei palermitani, fino alle storiche stagioni nelle tonnare di Favignana e Formica e alle sfide nel Canale di Sicilia al comando del motopeschereccio d’altura “Lo Sparviero”. La svolta nella vita di Nitto Mineo avvenne nel 1963 quando, indossando per la prima volta le bombole, ebbe la geniale intuizione di portare la tecnologia subacquea all’interno della pesca del tonno, diventando “l’occhio” indispensabile per le grandi reti. Questa straordinaria unicità venne celebrata nel 1968 dal pluripremiato documentario di Pippo Cappellano, “Un Uomo In Più” (vincitore dell’Oscar del Mare di Pegli), proiettato proprio nel corso della serata.

​Un viaggio emozionale fatto di immagini, racconti e testimonianze, curato dallo stesso Pippo Cappellano, amico di sempre di Nitto, e da Marina Cappabianca, firma storica del giornalismo televisivo e della documentaristica.

​Gli interventi della serata sono stati coordinati dal giornalista Rai Alessandro Filippini. Dopo i saluti istituzionali del vice sindaco Emanuele Sardina, sono intervenuti Vito Vaccaro e Laura Lodico, rispettivamente il fondatore e la presidente dell’Associazione C.S.R.T. “Marettimo”, realtà organizzatrice dell’evento. Particolarmente apprezzati i contributi scritti inviati da Ninni Ravazza e da Emilio Milana, che ha ha realizzato il testo “Nitto, Colapisci tra i tonni”, distribuito tra i presenti. La serata si è arricchita delle testimonianze dirette dell’apneista Gimmy Montanti e dell’amico di gioventù a Levanzo, Italo Porporino. Il momento più intimo e commovente è stato scandito dal ricordo delle figlie di Nitto – Rosa, Mavie e Simona – salite sul palco insieme ai nipoti, circondate dall’affetto dei tanti parenti e amici presenti. Per l’occasione, i partecipanti hanno affidato i propri pensieri ai “Pizzini del cuore”: messaggi scritti a mano su carta che hanno restituito il fascino antico della parola scritta, sostituendosi ai moderni post social per sancire un legame profondo e spontaneo con la memoria di Nitto.

​L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione C.S.R.T. “Marettimo” con il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi e dell’Area Marina Protetta - Isole Egadi. Si ringraziano per la preziosa collaborazione tecnica e video Salvatore Torrente, per il supporto video-giornalistico Giovanna Sfragasso e Dario Piccolo, per la concessione dell’uso degli spazi dell’oratorio la parrocchia Maria Santissima delle Grazie.









Native | 30/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782828703-0-mondoauto-marsala-un-anno-in-piazza-caprera-grazie-ai-nostri-clienti.jpg

MondoAuto Marsala, un anno in Piazza Caprera: “Grazie ai nostri...

Native | 30/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782804189-0-marsala-gusti-e-materie-prime-la-produzione-di-gelato-artigianale-di-pasticceria-savoia.jpg

Marsala, gusti e materie prime: la produzione di gelato artigianale di...

Native | 29/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782725948-0-torna-calici-di-stelle-di-colomba-bianca-l-11-agosto-al-castello-di-salemi-con-una-formula-inedita.jpg

Torna Calici di Stelle di Colomba Bianca: l'11 agosto al Castello di...