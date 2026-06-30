Custonaci, Festa dei Mari dal 3 al 5 luglio a Baia Cornino

30/06/2026 12:04:00

Baia Cornino torna a essere il centro dell’estate di Custonaci con la quarta edizione della Festa dei Mari.

Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, il borgo marinaro ospiterà tre giornate dedicate al mare, alla gastronomia, agli spettacoli, alla musica e alle attività all’aperto.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Custonaci, con il contributo dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, attraverso il Dipartimento della Pesca mediterranea, e con la collaborazione di Al3idee Srls.

La direzione artistica e la conduzione sono affidate a Vanessa Galipoli.

Un’edizione nel segno dei riconoscimenti

La Festa dei Mari arriva in un anno importante per Custonaci e per Baia Cornino.

Il Comune ha ricevuto a Venezia, durante la Venice Climate Week all’Università Iuav, la menzione speciale “Il mare più bello 2026” di Legambiente e Touring Club Italiano. Custonaci è l’unico Comune siciliano tra le otto amministrazioni premiate in Italia.

A Palermo, inoltre, Baia Cornino ha ottenuto la bandiera dei Borghi Marinari del registro REIMAR, assegnata dal Dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana.

Nella prima serata della manifestazione il borgo riceverà anche le Quattro Vele di Legambiente.

Spettacoli, musica e ospiti

Il programma prevede show, comicità, dj set, performance e momenti di intrattenimento.

L’apertura e la chiusura della Festa dei Mari saranno affidate a Chironex Entertainment, la compagnia di performer, ballerini e artisti fondata da Alessio Stia e Umberto Gaudino.

Venerdì 3 luglio la serata sarà dedicata alla comicità con I Badaboom, il duo formato da Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano, conosciuti come “Ale e Giuli”. La notte proseguirà con il dj live di Tore Cusenza e Valerio Bruno.

Sabato 4 luglio il palco ospiterà Federica Riggi, cantautrice alcamese, che presenterà anche in anteprima per la Festa dei Mari il brano “Ma cu mi lu fa fari”. Con lei ci sarà il ballerino e coreografo Umberto Gaudino, volto noto di Amici. La serata continuerà con il dj set di SIMONTERIZZO & Friends.

Domenica 5 luglio arriverà a Cornino Antonello Costa con lo spettacolo “È meglio che faccia da solo”. A chiudere la manifestazione sarà ancora il dj live di Tore Cusenza e Valerio Bruno.

I cooking talk sul mare

Ogni sera, dalle 20.30, sono previsti tre cooking talk dedicati al Mediterraneo, alla pesca e alla cucina di mare.

Venerdì 3 luglio si comincia con “I Giganti del Mediterraneo”, incontro dedicato alle memorie di tonnara. Interverranno lo chef Dario Ardito, Maria Guccione, Premio dei Mari 2024 e anima di Favignana, e Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Sabato 4 luglio sarà la volta di “Pesce azzurro in festa”, dedicato alla dieta mediterranea. Sul palco lo chef Andrea Maltese del ristorante “Gli Archi” di Trapani, la dietista Federica Tarantino, l’imprenditore e personal trainer Elio Naso del Gymnasium ET Club e il coach di calisthenics Marco Ruggirello, con la partecipazione degli atleti internazionali Tommaso Magro e Daniele Di Marco.

Domenica 5 luglio il tema sarà “Tesori del Mediterraneo”, dedicato alla pesca tra saperi antichi e innovazione. Interverranno lo chef Giovanni Torrente, Natale Amoroso, presidente di AIC Pesca, Giampiero Cappellino, direttore del GAL Pesca Trapanese, e Ignazio Ongano, presidente della cooperativa Sant’Alberto.

Premio dei Mari, pulizia e documentario

Torna anche il Premio dei Mari, riconoscimento destinato a chi contribuisce a custodire il Mediterraneo.

Domenica mattina, alle 9, è in programma la “Pulizia dei Mari”, a cura di Trapani Apnea di Giacomo Sergi, Premio dei Mari 2024.

Nell’ultima serata sarà proiettato anche il documentario “Paradiso Salvato” dei giornalisti Nicola Biondo e Giacomo Di Girolamo, dedicato alla battaglia civile che ha contribuito a salvare questa costa.

Villaggio dei Mari ed escursioni

Per tutta la durata della manifestazione, ogni sera dalle 18, sarà aperto il Villaggio dei Mari, con gli stand di “Sapori e Profumi” e le specialità gastronomiche del territorio.

Il programma prevede anche attività in mare.

Venerdì e domenica, alle 18, ci sarà il SUP al tramonto a cura di Elima’s Mood di Leonardo Vasile, su prenotazione al numero 339 2477828.

Sabato 4 luglio la giornata sull’acqua inizierà alle 10.30 con l’escursione in SUP alla Tonnara di Monte Cofano fino a Castelluzzo. Alle 16 sono previsti SUP e snorkeling nella Riserva di Monte Cofano, Baia Cornino. Alle 20 si terrà “SUP sotto le stelle” durante la Festa dei Mari Live.

Il programma

Venerdì 3 luglio si parte alle 18 con l’apertura del Villaggio dei Mari, i saluti istituzionali e la consegna delle Quattro Vele di Legambiente. Alle 20 opening show di Chironex Entertainment, alle 20.30 cooking talk, alle 21.15 Premio dei Mari, alle 21.30 nuovo show Chironex, alle 22 I Badaboom e alle 23.30 dj live con Tore Cusenza e Valerio Bruno.

Sabato 4 luglio il programma comincia alle 10.30 con l’escursione in SUP alla Tonnara di Monte Cofano. Alle 16 SUP e snorkeling nella Riserva di Monte Cofano. Alle 18 apertura del Villaggio dei Mari. Alle 20 “SUP sotto le stelle”, alle 20.30 cooking talk “Pesce azzurro in festa”, alle 21.30 Premio dei Mari e alle 22 dj set con SIMONTERIZZO & Friends.

Domenica 5 luglio si comincia alle 9 con la “Pulizia dei Mari”. Alle 18 riapre il Villaggio dei Mari e torna il SUP al tramonto. Alle 20 opening show di Chironex Entertainment e proiezione del documentario “Paradiso Salvato”. Alle 20.30 cooking talk “Tesori del Mediterraneo”, alle 21.30 show Chironex, alle 22 Premio dei Mari, alle 22.15 Antonello Costa e alle 23.30 dj live di chiusura.

Il programma completo è disponibile sui canali social ufficiali della Festa dei Mari e sul sito www.festadeimari.it.



