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Cronaca
30/06/2026 17:52:00

Temporale a Marinella di Selinunte, avvistata una tromba d’aria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782834894-0-temporale-a-marinella-di-selinunte-avvistata-una-tromba-d-aria.jpg

Dopo giorni di caldo intenso, il maltempo è arrivato anche in provincia di Trapani. Nel pomeriggio un violento peggioramento delle condizioni meteo ha interessato il territorio di Castelvetrano e la frazione balneare di Marinella di Selinunte.

 

Un intenso nubifragio si è abbattuto sulla zona, confermando il peggioramento previsto nelle ultime ore dopo l’ondata di caldo che ha colpito la Sicilia.

A Marinella di Selinunte, durante il temporale, è stata avvistata anche una tromba d’aria al largo della costa. Le immagini e le segnalazioni arrivate dalla zona raccontano un cambiamento repentino del tempo, con pioggia intensa e vento. 

 

Un fulmine ha colpito una palma in via Campobello, all’altezza della chiesa di Santa Lucia.

Al momento non si segnalano particolari criticità o danni rilevanti, ma la situazione resta in evoluzione.

Il passaggio del maltempo arriva dopo una fase di caldo africano che ha interessato per giorni l’Isola, con temperature elevate e afa. Le previsioni avevano indicato un aumento dell’instabilità su parte della Sicilia, con possibili temporali anche intensi.

(Foto FB Silvio Alagna)



Cronaca | 2026-06-30 09:19:00
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