Temporale a Marinella di Selinunte, avvistata una tromba d’aria

30/06/2026 17:52:00

Dopo giorni di caldo intenso, il maltempo è arrivato anche in provincia di Trapani. Nel pomeriggio un violento peggioramento delle condizioni meteo ha interessato il territorio di Castelvetrano e la frazione balneare di Marinella di Selinunte.

Un intenso nubifragio si è abbattuto sulla zona, confermando il peggioramento previsto nelle ultime ore dopo l’ondata di caldo che ha colpito la Sicilia.

A Marinella di Selinunte, durante il temporale, è stata avvistata anche una tromba d’aria al largo della costa. Le immagini e le segnalazioni arrivate dalla zona raccontano un cambiamento repentino del tempo, con pioggia intensa e vento.

Un fulmine ha colpito una palma in via Campobello, all’altezza della chiesa di Santa Lucia.

Al momento non si segnalano particolari criticità o danni rilevanti, ma la situazione resta in evoluzione.

Il passaggio del maltempo arriva dopo una fase di caldo africano che ha interessato per giorni l’Isola, con temperature elevate e afa. Le previsioni avevano indicato un aumento dell’instabilità su parte della Sicilia, con possibili temporali anche intensi.



(Foto FB Silvio Alagna)



