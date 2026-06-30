Buongiorno24 del 20 Giugno 2026

30/06/2026 09:19:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. È martedì 30 giugno e siamo in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con la cronaca nazionale. Ci sono quattro arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma porta alla luce non soltanto gli esecutori materiali, ma anche uno scenario inquietante fatto di organizzazione, depistaggi e una rete di contatti che rende ancora più grave l'episodio intimidatorio. Un'inchiesta che seguiremo nei dettagli. Per approfondire: Attentato a Sigfrido Ranucci, ci sono quattro arresti.

Restiamo sull'attualità con il maltempo che ieri sera ha provocato momenti di paura per decine di passeggeri partiti dall'aeroporto di Trapani-Birgi. Il volo Ryanair diretto a Bologna è stato costretto a dirottare su Verona a causa del violentissimo temporale che ha colpito l'Emilia-Romagna. I passeggeri hanno raccontato attimi di tensione durante l'atterraggio e sono rimasti bloccati a bordo dell'aereo prima di poter sbarcare. Ricostruiremo la vicenda attraverso le testimonianze raccolte da Tp24. Leggi l'articolo: Maltempo, paura sul volo Trapani-Bologna: aereo Ryanair dirottato, passeggeri bloccati. (TP24.it)

Parleremo poi di sicurezza sulle nostre coste. Da una parte i controlli della Guardia Costiera tra Mazara del Vallo, Campobello e Castelvetrano, che hanno portato a sanzionare tre stabilimenti balneari privi del servizio di salvataggio e diversi conducenti di acquascooter sorpresi troppo vicini alla riva. Dall'altra il caso delle spiagge libere di Marsala, dove il Comune ha installato cartelli che avvisano dell'assenza dei bagnini ma che contengono anche clamorosi errori di traduzione. Due vicende che riaprono il dibattito sulla sicurezza in mare proprio all'inizio della stagione estiva. Gli approfondimenti sono su Tp24: Mazara, controlli della Guardia Costiera: tre lidi senza bagnino e Marsala, spiagge senza bagnini e cartelli con errori. (TP24.it)

Ci occuperemo anche di sport. Continua il momento difficile del Trapani Calcio sul fronte della giustizia sportiva. Il Tribunale Federale ha condannato la società granata a pagare oltre seimila euro alla Virtus Femminile Marsala per il mancato rispetto di un accordo di collaborazione sottoscritto la scorsa stagione. Un'altra vicenda che si aggiunge ai numerosi contenziosi che stanno interessando il club. L'articolo è disponibile qui: Trapani Calcio, nuova condanna per il club di Antonini. (TP24.it)

Dalla Sicilia arrivano segnali preoccupanti anche sul fronte dell'acqua. Ad Alcamo il report sul controllo di gestione fotografa perdite della rete idrica vicine al 40% e oltre ottocento ore di interruzione del servizio nel corso del 2025. Numeri che raccontano quanto sia ancora fragile il sistema idrico siciliano e che si inseriscono in un tema, quello dell'acqua, destinato a restare centrale anche nei prossimi mesi.

Sul piano politico analizzeremo il primo vertice del campo progressista siciliano, che prova a costruire un'alternativa unitaria al centrodestra partendo dai programmi: sanità, acqua pubblica, rifiuti, giovani, legalità e transizione ecologica. Ma mentre il tavolo rivendica l'unità, già iniziano a circolare i primi nomi per la corsa alla presidenza della Regione.

Parleremo anche della profonda crisi dell'agricoltura siciliana. Grano e vino attraversano una fase difficilissima, con milioni di ettolitri e quintali invenduti. L'assessore regionale Luca Sammartino punta a un piano straordinario da 80 milioni di euro, mentre il comparto chiede risposte immediate.

Chiuderemo con una bella storia che arriva da Mazara del Vallo. A soli dieci anni, Silvia Clesi è stata ammessa all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, una delle scuole di danza più prestigiose al mondo. Un risultato straordinario che premia il talento e il lavoro di una giovanissima ballerina siciliana.

Come ogni mattina leggeremo le prime pagine dei quotidiani, analizzeremo i temi del giorno e commenteremo insieme le notizie che stanno facendo discutere.

Vi aspettiamo in diretta dalle 9.30 su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101. Buongiorno24 è il nostro appuntamento quotidiano per capire, insieme, i fatti più importanti della giornata.



