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Cronaca
30/06/2026 12:16:00

Bullismo a Mazara, ragazzino finisce in comunità. Ecco perché

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/bullismo-a-mazara-ragazzino-finisce-in-comunita-ecco-perche-450.jpg

Un ragazzo di Mazara del Vallo è stato allontanato dalla propria famiglia e collocato in una comunità su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbe perseguitato e aggredito alcuni suoi coetanei, tanto da rendere necessaria una misura cautelare.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, che hanno dato attuazione all'ordinanza di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

 

Le accuse

 

L'indagine è nata dalla denuncia presentata nei confronti del giovane. Gli accertamenti svolti dai militari dell'Arma avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di atti persecutori e percosse commessi nei confronti di alcuni coetanei.

Al termine delle formalità di rito, il minorenne è stato accompagnato nella comunità individuata dall'autorità giudiziaria, dove resterà in esecuzione della misura cautelare.

 

Le indagini sono ancora in corso

 

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, il giovane è da considerarsi presunto innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna passata in giudicato.



Cronaca | 2026-06-30 09:19:00
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