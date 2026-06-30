30 Giugno: 16 italiani morti in Venezuela, altre vittime del caldo, i Mondiali

30/06/2026 07:01:00

E' il 30 Giugno 2026: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Nel terremoto in Venezuela sono morti sedici italiani. Tra loro una famiglia di tre e una di cinque persone. Il bilancio, ancora provvisorio, è di 1.719 morti

• Dopo cinque giorni sono state estratte vive dalle macerie quattro persone

• A Nicola Porro Meloni ha detto che vuole portare la destra al Colle e che siano gli elettori a scegliere il premier. Ha anche fatto sapere che non vede la differenza tra Vannacci «e la sinistra. Vota come loro»

• Trump non può mandar via la Cook, dovrà risarcire la Carroll e si dovrà tenere il voto per posta, però potrà licenziare a suo piacimento i vertici delle agenzie indipendenti federali

• Witkoff e Kushner sono a Doha ma non è chiaro se incontreranno gli iraniani. Al centro dei colloqui il controllo dello stretto di Hormuz

• Israele ha ucciso un capo della brigata Rafah. Dice anche che Hamas si sta preparando per una nuova guerra

• In Germania, un uomo di 45 anni che voleva l’affido della figlia di tre mesi ha fatto irruzione nella casa famiglia dove la piccola stava con la mamma. Ha ucciso sei dipendenti

• C’è stato un attentato nel principato di Monaco. Feriti gravemente l’oligarca ucraino Vadym Ermolaev e sua moglie. Ricoverato, ma non in pericolo di vita, il figlio di 13 anni

• Ripartirà in autunno in appello il processo Ruby Ter. I giudici della seconda sezione della corte di Milano hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalle difese

• Non è stato ancora ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico

• Le città con il bollino rosso oggi sono 25. Tre più di ieri. Altri cinque morti di caldo in Italia. In Francia due gemelle sono morte per disidratazione, i loro quattro fratelli sono finiti in ospedale e i genitori sono stati arrestati

• Valditara lancia il liceo matematico. Con laboratori, geometrie non euclidee, mappe geografiche e origami giapponesi, ma anche Ai e gioco d’azzardo

• Pirandello con l’Oscar, Hitler con il Nobel per la Pace e Mussolini leader del Pci. Questi sono alcuni degli strafalcioni dei maturandi di quest’anno (ma ce ne sono alcuni anche dei docenti)

• A Wimbledon Sinner (che ha giocato più di due set con una scarpa insanguinata) ha battuto in rimonta Kecmanović in cinque set

• Da domani arriva il balzello di tre euro sui pacchi voluto dalla Ue. A essere tassati saranno anche i diversi articoli

• La Fenice, società di Chiara Ferragni, ha chiuso il 2025 con un rosso di soli 65 mila euro

• Il Marocco ha battuto l’Olanda ai rigori. Agli ottavi affronterà il Canada

• A sorpresa il Paraguay ha eliminato la Germania ai calci di rigore. Ora sfiderà la vincente della gara tra la Francia e la Svezia (stasera a New York)



• Il Brasile ha battuto in rimonta il Giappone per 2 a 1. Agli ottavi se la vedrà con la vincitrice tra Costa d’Avorio e Norvegia (alle 19)

• In Germania non c’è tofu per tutti. La domanda è aumentata del 30 per cento e la produzione non riesce a soddisfarla

• Quello dei lefebvriani di domani sarà il primo scisma della Chiesa cattolica in diretta streaming

• Andy Burnham non è ancora premier ma già parla di rivoluzione. Vuole redistribuire il potere, le ricchezze e le risorse da Londra al Nord

• Domenica la principessa Kate ha completato la Three Peaks challenge, la sfida che prevede di scalare le tre vette del Regno Unito. Una sfida sostenuta per l’ente di beneficenza del Royal Marsden, l’ospedale dove è stata curata dal cancro

• In Messico c’è un uomo che attacca ai pali della luce i ladri di motociclette. In 15 giorni ne ha già presi quattro

• Federico Doneddu, un barbiere di 25 anni, ha pescato un tonno rosso da 168 chilogrammi. Per tirarlo su dal Golfo di Arbatax ci ha messo tre ore e mezzo

• Sae, il gruppo di Alberto Leonardis che ha comprato La Stampa, starebbe per vendere Il Tirreno alla famiglia fiorentina Olivetti Rason

• Emanuele Pozzolo si è visto ritirare la patente per un anno. Il 3 giugno si era messo al volante dopo aver bevuto

• Ieri la Circumvesuviana si è fermata per diverse ore perché dei ladri avevano rubato 7 mila metri di cavi di rame

• Forse Shahadat Hossain, che ha ucciso tre persone a Roma, non ha agito dopo essere stato respinto ma per soldi. Avrebbe tentato di estorcere denari al padre di Kamal

• Nel napoletano un ragazzino di 12 anni è stato violentato nel retrobottega di un negozio vicino casa sua dal titolare di 46 anni

• Nel veneziano una donna di 32 anni è stata sfregiata con l’acido da uno sconosciuto. Ora ha ustioni di secondo grado sul 18 per cento del corpo

• Allegri ha risolto (senza buonuscita) il contratto con il Milan. Da oggi potrà firmare con il Napoli. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza. Ha firmato fino al 2028.

• Sulla panchina del Manchester City arriva Enzo Maresca. Prende il posto di Pep Guardiola

• Col cuore in gola di Tinto Brass torna a Venezia. La Mostra vuole rendere omaggio al regista nella pre-apertura del 1° settembre

• Sono morti il neuroscienziato Antonino Cattaneo (71 anni), il viticoltore Arrigo Pisoni (93), lo scimpanzè del bioparco di Roma Susy (50)



Titoli

Corriere della sera: Caldo, allerta rossa in 25 città

la Repubblica: Meloni: «Basta tabù destra al Quirinale»

La Stampa: Stati Uniti, superpoteri a Trump

Il Sole 24 Ore: In eredità quasi 400mila case all’anno / Un terzo del mercato dalle successioni

Il Messaggero: Paese bloccato

Il Giornale: Tutti gli Sms sul caso Covid: così Di Donna agiva per Conte

Avvenire: Tutte da riempire

Qn: Caldo estremo, due morti / Oggi 25 città ad alto rischio

Leggo: Emergenza caldo 25 città in rosso

Il Fatto: Record di Meloni&C. / con 484 voli di Stato

Libero: La super testimone / che smentisce Conte

La Verità: È scappato con la cassa / l’uomo che ha venduto / le mascherine ad Arcuri

Il Mattino: Meloni: la destra al Colle, basta tabù

il manifesto: Corona virus

il Quotidiano del Sud: Venezuela, vittime italiane

Domani: Trump ora può licenziare chi vuole / Ma è bocciato su abusi sessuali e Fed



