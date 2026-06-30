FestivalFlorio, Pietro Adragna in concerto a Favignana

30/06/2026 16:48:00

La fisarmonica sale sul palco di FestivalFlorio 2026 con uno dei suoi interpreti più riconosciuti a livello internazionale.

Venerdì 3 luglio, alle 21.30, l’Ex Stabilimento Florio di Favignana ospita il concerto di Pietro Adragna, recital per fisarmonica solista realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani.

L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nel programma della rassegna diretta da Giuseppe Scorzelli, che fino al 5 luglio porta nelle Egadi musica, teatro, incontri, letteratura e divulgazione.

Un interprete internazionale

Pietro Adragna, classe 1988, è tra i nomi più importanti della fisarmonica contemporanea.

Ha vinto il Concorso Internazionale di Klingenthal e il Primus Ikaalinen Accordion Competition. Per due volte ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di Fisarmonica: nel 2009 in Portogallo e nel 2011 in Cina.

Il suo percorso artistico unisce formazione classica, virtuosismo e una forte sensibilità espressiva. Adragna si è esibito in Europa, Stati Uniti, Asia e Africa, portando la fisarmonica dentro contesti musicali diversi e collaborando anche con la Rai.

Nel 2016 ha fondato il World Accordion Festival, il Festival Mondiale della Fisarmonica, progetto nato per valorizzare e diffondere lo strumento.

Il concerto all'Ex Stabilimento Florio

A Favignana Adragna proporrà un recital costruito come un viaggio nelle possibilità sonore della fisarmonica.

Il programma attraverserà pagine della tradizione classica, trascrizioni d’autore e composizioni originali. Una scelta che permette di mostrare la ricchezza timbrica dello strumento, spesso associato alla tradizione popolare ma capace di muoversi con naturalezza anche nel repertorio concertistico.

L’Ex Stabilimento Florio, luogo simbolo della memoria industriale e marinara dell’isola, farà da cornice a una serata in cui la fisarmonica sarà protagonista assoluta.

Il concerto del 3 luglio si inserisce nel calendario di FestivalFlorio 2026, la rassegna culturale delle Egadi che coinvolge Favignana, Levanzo e Marettimo.

Il programma alterna grandi interpreti, giovani musicisti, teatro, incontri d’autore e appuntamenti legati al territorio. Il concerto di Pietro Adragna conferma il rapporto del festival con la formazione musicale e con le eccellenze artistiche siciliane.

L’appuntamento è venerdì 3 luglio, alle 21.30, all’Ex Stabilimento Florio di Favignana. Ingresso libero.



