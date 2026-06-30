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Cittadinanza
30/06/2026 17:07:00

Erice piange Franco Mazziotta, scomparso l'ex assessore e consigliere comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/erice-piange-franco-mazziotta-scomparso-l-ex-assessore-e-consigliere-comunale-450.jpg

La comunità di Erice perde una delle figure che hanno segnato la vita amministrativa cittadina negli anni passati. È morto Franco Mazziotta, già consigliere comunale e assessore, protagonista dell'attività politica locale con un lungo impegno nelle istituzioni.

A darne notizia è stata la sindaca Daniela Toscano, che a nome dell'intera amministrazione comunale ha espresso «il più profondo e sentito cordoglio» per la scomparsa dell'ex amministratore.

«In questo momento di grande dolore – ha dichiarato la prima cittadina – mi stringo con sincera partecipazione alla sua famiglia, ai suoi affetti e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e l'impegno civile».

Nel messaggio diffuso dal Comune viene ricordato il percorso istituzionale di Mazziotta, che ha ricoperto gli incarichi di consigliere comunale e assessore «con senso delle istituzioni, passione politica e dedizione al servizio della comunità ericina», contribuendo «al confronto democratico e alla crescita della città».

Parole che restituiscono il profilo di un amministratore legato alla vita pubblica di Erice, dove il ruolo di consigliere e assessore rappresenta da sempre un punto di raccordo tra le esigenze del territorio e l'azione amministrativa. In una città caratterizzata da una lunga tradizione di partecipazione politica, il contributo degli amministratori che hanno attraversato le diverse stagioni istituzionali costituisce una parte importante della memoria civica.

Alla famiglia di Franco Mazziotta sono giunte le condoglianze dell'amministrazione comunale e di quanti lo hanno conosciuto nel suo percorso umano e politico. Anche nelle prossime ore sono attesi ulteriori messaggi di cordoglio dal mondo istituzionale e politico del territorio.









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