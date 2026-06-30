Mafia ad Alcamo, Ciccio Coppola va ai domiciliari

30/06/2026 11:11:00

Francesco “Ciccio” Coppola, indicato dagli investigatori come il presunto capo della cosca mafiosa di Alcamo, lascia il carcere e va agli arresti domiciliari.

La decisione è stata presa dal Tribunale, che ha accolto la richiesta presentata dai suoi difensori, gli avvocati Viviana Lipari e Sebastiano Dara.

Coppola è il principale imputato nel processo nato dall’operazione antimafia “Eirene”, l’inchiesta che ha colpito le famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi e che ha coinvolto anche esponenti politici locali.

Il processo Eirene

Nel processo, tra gli imputati, ci sono anche l’ex senatore Nino Papania e l’ex vicesindaco di Alcamo Pasquale Perricone, accusati di voto di scambio politico-mafioso.

L’inchiesta, condotta dalla Dia di Palermo, dalla Polizia e dallo Sco, ha ricostruito, secondo l’accusa, gli equilibri criminali nel territorio alcamese e calatafimese, tra mafia, estorsioni, droga, corruzione e rapporti con la politica.

Il ruolo attribuito a Coppola

Secondo gli investigatori, Francesco Coppola sarebbe stato il promotore e il capo della famiglia mafiosa di Alcamo. Un personaggio che, da una posizione inizialmente più defilata, sarebbe riuscito a diventare il reggente del mandamento.

Gli inquirenti lo descrivono come una figura capace di impartire direttive, presiedere riunioni, mantenere collegamenti con altre articolazioni di Cosa nostra e coordinare attività illecite sul territorio.

L’intercettazione su “quello di via Veneto”

Nel corso del processo è emerso anche il riferimento a un’intercettazione che, secondo l’accusa, avrebbe confermato il peso di Coppola negli ambienti mafiosi alcamesi.

A parlarne in aula è stato un investigatore, richiamando una conversazione in cui l’ex senatore Papania, parlando in auto con il suo autista, spiegava perché evitasse un determinato bar di Alcamo: “Io lì non ci vado perché è il quartier generale di quello di via Veneto”.

In via Veneto, è stato spiegato in aula, abitava proprio Francesco Coppola.

Le accuse

Coppola resta imputato nel processo scaturito dall’operazione Eirene. Le accuse a suo carico e agli altri imputati dovranno essere accertate nel corso del giudizio.

Il procedimento è ancora in corso e vale per tutti il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.



