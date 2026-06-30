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» Agroalimentare
30/06/2026 08:17:00

Trapani, il panificio Martinez tra i migliori d’Italia: ottiene i “Tre Pani” del Gambero Rosso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782800627-0-trapani-il-panificio-martinez-tra-i-migliori-d-italia-ottiene-i-tre-pani-del-gambero-rosso.jpg

Il panificio Martinez di Trapani si conferma tra le migliori panetterie d’Italia. Anche nel 2026 l’attività di via Salemi, 45, ha ottenuto i “Tre Pani” del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida alle eccellenze della panificazione italiana.

 

Non è la prima volta per Martinez. Il panificio trapanese aveva già conquistato i “Tre Pani” e altri riconoscimenti negli  anni passati, confermando così un percorso di qualità e continuità che lo colloca stabilmente ai vertici del settore.

 

Nella valutazione della guida viene sottolineato il lungo lavoro di ricerca portato avanti dalla famiglia Martinez sulle farine e sui grani. Accanto a farro, avena, segale e miglio, ci sono i grani della tradizione siciliana come Perciasacchi, Bidì, Timilia e Russello, utilizzati sia in purezza sia in miscele calibrate.

Si tratta di farine macinate a pietra che, dopo le lavorazioni, completano il loro percorso in un forno alimentato a legna di ulivo.

Il risultato è un assortimento di pani molto vario, con proposte all’ortica, allo zenzero, al pomodoro di Pachino e all’aglio di Nubia, solo per citarne alcune.

La guida segnala anche il comparto delle pizze, in pala e in teglia, definito coerente con un sapere artigianale fondato sulla qualità. Molto apprezzata anche la rosticceria salata, richiesta durante tutta la giornata.

Spazio pure alla produzione dolce, con colombe e panettoni descritti come prodotti di grande struttura e ricchezza.

Un riconoscimento che premia non solo la qualità del pane, ma anche la capacità di un’impresa trapanese di trasformare la panificazione in ricerca, identità e racconto del territorio.









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