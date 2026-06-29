Sport: rinasce il Basket a Trapani - Grande successo per le EBT Finals di Beach Handball

29/06/2026 06:00:00

Trapani Calcio: Valerio Antonini non arretra e rilancia le ambizioni sportive delle sue società, presentando domanda per la Serie C di Calcio e la Serie A di Basket. Supportato da documentazione legale che contesta le precedenti sanzioni, il patron mira a ribaltare le esclusioni passate. Se FIGC e FIP dovessero opporsi, il patron è pronto al ricorso al TAR del Lazio. La disputa, dunque, si sposta dagli impianti sportivi alle aule di tribunale. Mentre la città attende di conoscere il destino delle squadre, la narrazione antoniniana trasforma ogni ostacolo in un capitolo ancora tutto da scrivere, tra fermezza societaria e incertezza del pubblico.

Marsala 1912: il sodalizio lilibetano prepara la rincorsa alla Serie D con grande ambizione. Il presidente Angelo Casa, forte del calore ritrovato sugli spalti del "Lombardo Angotta", punta a una stagione da protagonista. Il vice presidente Filippo Di Maggio conferma che il club opera con estrema riservatezza, finalizzando innesti di spessore per supportare il progetto tecnico di mister Vincenzo Giannusa. L'obiettivo è costruire una rosa esperta, capace di imporre il proprio gioco e riportare gli azzurri nel calcio nazionale. Con l'avvio della nuova stagione sportiva, il sodalizio è pronto a svelare i dettagli di una squadra progettata per vincere.

Mazara Calcio: il sodalizio canarino apre una nuova fase storica. Il presidente Salvatore Asaro, artefice della riorganizzazione societaria, annuncia il proprio passo indietro per fare spazio a nuove energie e competenze. Il dirigente, pur lasciando la guida del club, ribadisce il suo legame indissolubile con i colori gialloblù, auspicando che la nuova struttura possa garantire solidità e crescita. Il lavoro svolto finora, improntato alla responsabilità strategica, getta le basi per un percorso ambizioso, volto a regalare alla città e ai tifosi le soddisfazioni sportive che una piazza così passionale merita da tempo.

Basket: la pallacanestro trapanese rinasce sotto l'insegna della AC Trapani Basket, con l'obiettivo di partecipare al campionato di B Nazionale. Dopo la turbolenta chiusura della Shark, il movimento riparte puntando forte su un nome iconico: Giancarlo Sacco. Lo storico coach, amatissimo dalla tifoseria per i suoi trascorsi in città, è il profilo individuato per guidare la nuova formazione granata. Nonostante le vicissitudini societarie legate alla gestione del palazzetto, il basket locale cerca di voltare pagina, unendo la competenza di Sacco alla voglia di riscatto di un popolo che non ha mai smesso di credere nella propria squadra.

Beach Handball: si sono concluse le EBT Finals 2026 di Trapani, dominate dalla Fundación Fomento y Deporte Ciudad de Málaga, capace di centrare una storica doppietta continentale. Il torneo ha trasformato il litorale trapanese in un teatro internazionale, accogliendo 32 squadre e migliaia di spettatori. Soddisfatto il presidente dell'Handball Erice, Michele Ingardia, che sottolinea l'eccellenza organizzativa riconosciuta dalla Federazione Europea. L'evento conferma Trapani/Erice quale hub del beach handball mondiale, grazie a uno sforzo collettivo che ha unito staff, volontari e una capacità gestionale di altissimo livello.

Tennis: Stefano Valvo e Martina Vella sono i vincitori del Torneo di Quarta Categoria organizzato dalla Società Canottieri Marsala per il Circuito Regionale Sicilia 2026. Valvo ha dominato la finale maschile contro Gaspare La Grassa, mentre Martina Vella ha trionfato nel femminile al termine di un match intenso contro Elisa Iello. La cerimonia di premiazione, presieduta da Renzo Carini, ha celebrato non solo i risultati agonistici, ma anche lo spirito di condivisione dell'evento. Un successo che ribadisce il ruolo centrale della Canottieri Marsala nella promozione tennistica locale e nell'aggregazione sociale.

Automobilismo: estate rovente in provincia di Trapani con i grandi eventi targati ACI. Il 3° Rally Valle del Belìce (18-19 luglio) e la prestigiosa Cronoscalata Monte Erice (4-6 settembre) sono i fiori all'occhiello del calendario motoristico. Il presidente Giovanni Pellegrino sottolinea l'impegno costante per coniugare l'adrenalina delle gare con i massimi standard di sicurezza. Se il rally esprime la vitalità del settore, la Monte Erice resta il simbolo internazionale della tradizione trapanese. L'Automobile Club lavora per valorizzare, attraverso lo sport, le bellezze paesaggistiche che rendono unico il territorio trapanese.



