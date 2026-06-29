FestivalFlorio, a Favignana il lato intimo di De Filippo e Morricone

29/06/2026 10:18:00

Giovedì 2 luglio FestivalFlorio dedica una giornata speciale a Eduardo De Filippo ed Ennio Morricone, due protagonisti della cultura italiana del Novecento, raccontati attraverso lo sguardo dei loro figli.

Gli appuntamenti sono due, entrambi a Favignana: alle 18.30 al Magneva Beach Bar, con l’incontro dedicato al carteggio tra Eduardo e Luca De Filippo; alle 21.30 all’Anfiteatro nei villaggi Mangia’s, con Marco Morricone che racconterà il padre Ennio.

Eduardo e Luca De Filippo

Il primo appuntamento sarà affidato a Maria Procino, storica e curatrice.

Al centro dell’incontro ci sarà “Se ti parlo, mi parlo. Eduardo e Luca De Filippo. Lettere 1949-1979”, volume pubblicato da Guida Editori in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo.

Il libro raccoglie trent’anni di lettere tra Eduardo e il figlio Luca. Un carteggio che mostra un volto meno pubblico del grande autore e attore napoletano: il padre, il maestro, l’uomo attraversato dagli affetti e dalle perdite familiari.

Dalle lettere emerge un rapporto complesso, fatto di tenerezza, rigore, silenzi e condivisione artistica. Luca cresce accanto a una figura enorme, costruendo la propria identità senza sottrarsi al peso e alla forza di quell’eredità.

Marco Morricone racconta il padre Ennio

In serata il festival si sposterà all’Anfiteatro nei villaggi Mangia’s.

Alle 21.30 Marco Morricone, primogenito del compositore, presenterà “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre”, scritto con il giornalista Valerio Cappelli e pubblicato da Sperling & Kupfer.

Il volume ricostruisce il profilo più privato di Ennio Morricone, due volte premio Oscar e autore di alcune tra le colonne sonore più note della storia del cinema.

Marco Morricone racconterà il padre oltre il mito: un uomo schivo, severo, totalmente immerso nel lavoro, spesso percepito come distante, ma capace di lasciare una traccia profonda nella vita familiare e nella memoria dei figli.

Il tema della giornata

I due appuntamenti hanno un filo comune: guardare i grandi maestri non solo dalla platea, ma dalla casa, dalla famiglia, dai rapporti quotidiani.

FestivalFlorio propone così un percorso sulla trasmissione, sull’eredità e sulla difficoltà di crescere accanto a figure straordinarie.

La grandezza artistica, in questi racconti, non cancella la fragilità. Anzi, la rende più leggibile. Eduardo De Filippo ed Ennio Morricone vengono restituiti non come monumenti immobili, ma come uomini dentro relazioni reali, attraversate da amore, distanza, disciplina e riconoscimento.

FestivalFlorio a Favignana

La giornata del 2 luglio rientra nel programma di FestivalFlorio 2026, la rassegna culturale delle Egadi diretta dal maestro Giuseppe Scorzelli.

Il festival, in corso dal 28 giugno al 5 luglio, porta a Favignana, Levanzo e Marettimo musica, teatro, incontri, letteratura, divulgazione e percorsi legati al territorio.

Gli appuntamenti di giovedì 2 luglio sono alle 18.30 al Magneva Beach Bar con Maria Procino e alle 21.30 all’Anfiteatro nei villaggi Mangia’s con Marco Morricone.



