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Politica
29/06/2026 14:00:00

Marsala: costituito il gruppo consiliare "Sì Muove la città", Gesone è capogruppo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/marsala-costituito-il-gruppo-consiliare-si-muove-la-citta-gesone-e-capogruppo-450.jpg

Si è costituito ufficialmente presso il Consiglio comunale di Marsala il gruppo consiliare “Sì Muove la Città”, che segna il primo passaggio formale di aggregazione della maggioranza nell’attuale consiliatura.

 

La documentazione relativa alla nascita del gruppo è stata depositata nella mattinata di ieri presso la segreteria della Presidenza del Consiglio comunale.

A comporre il nuovo gruppo sono i consiglieri comunali Marco Bonfratello, Angela Caradonna, Giovanni Maniscalco, Federica Meo e Lillo Gesone.

Nel corso della riunione di costituzione, i componenti hanno designato all’unanimità Lillo Gesone come capogruppo, mentre la carica di vice capogruppo è stata affidata a Federica Meo.

 

La nascita di “Sì Muove la Città” rappresenta il primo gruppo consiliare di maggioranza formalmente costituito in questa fase amministrativa e si inserisce nel quadro di un riassetto organizzativo interno alla coalizione.

Secondo quanto evidenziato dai promotori, l’iniziativa non ha soltanto un valore amministrativo, ma anche politico, con l’obiettivo di garantire maggiore coordinamento e rapidità nell’azione consiliare.

Il gruppo si presenta come espressione di unità e collaborazione tra i suoi componenti e dichiara pieno sostegno all’azione della sindaca e all’intera maggioranza.

 









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