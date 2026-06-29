Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Lavoro
29/06/2026 16:09:00

Offerte di lavoro in provincia di Trapani:  McDonald's, panificatori, bagnini e ... 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782742414-0-offerte-di-lavoro-in-provincia-di-trapani-mcdonald-s-panificatori-bagnini-e.jpg

Nuove opportunità di lavoro in provincia di Trapani. Dalla ristorazione all'ospitalità, passando per il settore della panificazione e gli uffici amministrativi, sono diverse le aziende che hanno avviato selezioni per assumere personale a Trapani, Castelvetrano, Alcamo e Favignana.

 

McDonald's cerca personale a Trapani e Castelvetrano

 

McDonald's ha aperto le selezioni per assumere nuovi Addetti alla Ristorazione (Crew) nei ristoranti di Trapani e Castelvetrano.

Le figure selezionate lavoreranno sia in cucina sia in sala, occupandosi della preparazione dei prodotti, dell'assistenza ai clienti e della gestione delle attività quotidiane del ristorante.

Tra i requisiti richiesti:

  • diploma di scuola superiore;
  • ottime capacità relazionali;
  • predisposizione al lavoro di squadra;
  • flessibilità negli orari.

L'azienda offre contratti part-time con una retribuzione lorda full time compresa tra 1.212 e 1.600 euro al mese, su 14 mensilità, da riproporzionare in base all'orario effettivamente svolto. McDonald's evidenzia inoltre percorsi di formazione interna e concrete possibilità di crescita professionale.

 

Forno Impero cerca un responsabile della panificazione

 

Opportunità anche nel settore alimentare.

Forno Impero, azienda artigianale specializzata nella produzione di pane e specialità siciliane, ricerca un Bakery Chef - Responsabile Panificazione da inserire nello stabilimento di Trapani.

Il candidato ideale dovrà avere esperienza nella panificazione artigianale, nella gestione del lievito madre, nelle tecniche di impasto e nella conduzione del reparto produttivo.

Costituiscono titolo preferenziale l'esperienza con i grani antichi siciliani e una formazione specialistica nel settore.

L'azienda offre una RAL compresa tra 28.000 e 35.000 euro, oltre alla possibilità di alloggio per candidati provenienti da fuori regione e prospettive di crescita professionale.

 

Ad Alcamo si cerca un'assistente di direzione

 

La società BP Management Srl, con sede ad Alcamo, ricerca una figura da inserire come Assistente di Direzione e Addetta al Front Office.

La risorsa si occuperà dell'accoglienza dei clienti, della gestione dell'agenda della direzione, delle attività di segreteria e del supporto amministrativo.

L'azienda offre un tirocinio formativo di sei mesi con un rimborso spese compreso tra 500 e 800 euro mensili, formazione continua e possibilità di assunzione al termine del percorso.

 

Mangia's Favignana Resort assume un bagnino

 

Il Mangia's Favignana Resort, struttura del gruppo Aeroviaggi, ricerca un bagnino di salvataggio per la stagione estiva.

È richiesto il brevetto in corso di validità, oltre alla conoscenza delle tecniche di primo soccorso e una buona padronanza delle lingue inglese e francese.

Tra le condizioni offerte figurano:

  • contratto stagionale;
  • vitto e possibilità di alloggio;
  • stipendio netto compreso tra 1.310 e 1.400 euro al mese;
  • possibilità di crescita all'interno del gruppo.

 

Come candidarsi

Le candidature possono essere presentate attraverso i rispettivi portali aziendali dedicati al recruiting oppure tramite gli annunci pubblicati sulle principali piattaforme specializzate nella ricerca di personale.

Le selezioni sono già aperte e riguardano sia figure con esperienza sia giovani alla ricerca di una prima opportunità lavorativa.









Native | 29/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782725948-0-torna-calici-di-stelle-di-colomba-bianca-l-11-agosto-al-castello-di-salemi-con-una-formula-inedita.jpg

Torna Calici di Stelle di Colomba Bianca: l'11 agosto al Castello di...

Native | 27/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782572668-0-kama-lounge-compie-un-anno-il-28-giugno-una-grande-festa-tra-musica-rituali-e-sapori-mediterranei.jpg

KAMA Lounge compie un anno: il 28 giugno una grande festa tra musica,...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...