Offerte di lavoro in provincia di Trapani:  McDonald's, panificatori, bagnini e ... 

29/06/2026 16:09:00

Nuove opportunità di lavoro in provincia di Trapani. Dalla ristorazione all'ospitalità, passando per il settore della panificazione e gli uffici amministrativi, sono diverse le aziende che hanno avviato selezioni per assumere personale a Trapani, Castelvetrano, Alcamo e Favignana.

McDonald's cerca personale a Trapani e Castelvetrano

McDonald's ha aperto le selezioni per assumere nuovi Addetti alla Ristorazione (Crew) nei ristoranti di Trapani e Castelvetrano.

Le figure selezionate lavoreranno sia in cucina sia in sala, occupandosi della preparazione dei prodotti, dell'assistenza ai clienti e della gestione delle attività quotidiane del ristorante.

Tra i requisiti richiesti:

diploma di scuola superiore;

ottime capacità relazionali;

predisposizione al lavoro di squadra;

flessibilità negli orari.

L'azienda offre contratti part-time con una retribuzione lorda full time compresa tra 1.212 e 1.600 euro al mese, su 14 mensilità, da riproporzionare in base all'orario effettivamente svolto. McDonald's evidenzia inoltre percorsi di formazione interna e concrete possibilità di crescita professionale.

Forno Impero cerca un responsabile della panificazione

Opportunità anche nel settore alimentare.

Forno Impero, azienda artigianale specializzata nella produzione di pane e specialità siciliane, ricerca un Bakery Chef - Responsabile Panificazione da inserire nello stabilimento di Trapani.

Il candidato ideale dovrà avere esperienza nella panificazione artigianale, nella gestione del lievito madre, nelle tecniche di impasto e nella conduzione del reparto produttivo.

Costituiscono titolo preferenziale l'esperienza con i grani antichi siciliani e una formazione specialistica nel settore.

L'azienda offre una RAL compresa tra 28.000 e 35.000 euro, oltre alla possibilità di alloggio per candidati provenienti da fuori regione e prospettive di crescita professionale.

Ad Alcamo si cerca un'assistente di direzione

La società BP Management Srl, con sede ad Alcamo, ricerca una figura da inserire come Assistente di Direzione e Addetta al Front Office.

La risorsa si occuperà dell'accoglienza dei clienti, della gestione dell'agenda della direzione, delle attività di segreteria e del supporto amministrativo.

L'azienda offre un tirocinio formativo di sei mesi con un rimborso spese compreso tra 500 e 800 euro mensili, formazione continua e possibilità di assunzione al termine del percorso.

Mangia's Favignana Resort assume un bagnino

Il Mangia's Favignana Resort, struttura del gruppo Aeroviaggi, ricerca un bagnino di salvataggio per la stagione estiva.

È richiesto il brevetto in corso di validità, oltre alla conoscenza delle tecniche di primo soccorso e una buona padronanza delle lingue inglese e francese.

Tra le condizioni offerte figurano:

contratto stagionale;

vitto e possibilità di alloggio;

stipendio netto compreso tra 1.310 e 1.400 euro al mese ;

; possibilità di crescita all'interno del gruppo.

Come candidarsi

Le candidature possono essere presentate attraverso i rispettivi portali aziendali dedicati al recruiting oppure tramite gli annunci pubblicati sulle principali piattaforme specializzate nella ricerca di personale.

Le selezioni sono già aperte e riguardano sia figure con esperienza sia giovani alla ricerca di una prima opportunità lavorativa.



