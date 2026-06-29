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Cronaca

» Incidenti
29/06/2026 13:38:00

Caldo record e vento, la provincia di Trapani brucia: sette incendi tra Marsala e Salemi
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782733459-0-caldo-record-e-vento-la-provincia-di-trapani-brucia-sette-incendi-tra-marsala-e-salemi.jpg

È stata una giornata di lavoro senza tregua per i vigili del fuoco della provincia di Trapani. Il caldo torrido, unito al vento, ha favorito lo sviluppo di decine di incendi che stanno interessando diverse zone del territorio, mettendo a dura prova le squadre impegnate negli interventi. La situazione più critica si registra lungo la strada che collega Marsala a Salemi, dove si contano almeno sette distinti roghi.

 

Sette incendi lungo l'asse Marsala-Salemi

 

Le fiamme hanno interessato vari punti della viabilità provinciale, da Ciavolo, nel territorio di Marsala, fino alla periferia di Salemi, in contrada San Ciro. A bruciare non sono soltanto sterpaglie e terreni incolti, ma anche vigneti, con danni alle coltivazioni in piena stagione estiva.

In alcuni tratti il fuoco è arrivato a ridosso della carreggiata, rendendo più difficoltosa la circolazione e creando momenti di apprensione per gli automobilisti in transito.

 

Vigili del fuoco impegnati su più fronti

 

Le squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo contemporaneamente in numerosi punti della provincia, supportate dagli uomini della Forestale e della Protezione civile, nel tentativo di contenere i roghi prima che il vento possa alimentarne ulteriormente la propagazione.

Le alte temperature e la vegetazione ormai secca stanno rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

 

Caldo estremo e allerta incendi

 

La giornata odierna era già stata segnalata come una delle più critiche dell'inizio dell'estate. In Sicilia le temperature hanno superato i 34 gradi in diverse aree dell'Isola, mentre la Protezione civile aveva diramato un livello di allerta arancione per il rischio incendi, invitando alla massima prudenza.

Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da caldo intenso, bassa umidità e vento, rappresentano infatti il contesto ideale per l'innesco e la rapida diffusione degli incendi.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e il bilancio dei danni è in fase di aggiornamento. Non si segnalano, al momento, persone coinvolte, ma la situazione resta in continua evoluzione.









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