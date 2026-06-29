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» Dalla Regione
29/06/2026 11:00:00

Petrosino beneficia dalla Regione di 210mila euro per i Comuni in dissesto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782723225-0-petrosino-beneficia-dalla-regione-di-210mila-euro-per-i-comuni-in-dissesto.jpg

Petrosino è il Comune della provincia di Trapani ad aver ottenuto i contributi regionali destinati agli enti locali in dissesto finanziario. Al Comune guidato dal sindaco Giacomo Anastasi sono stati assegnati 210 mila euro, nell'ambito del piano di riparto da 5 milioni di euro approvato dalla Regione Siciliana a favore dei piccoli Comuni in difficoltà economica.

 

Il finanziamento rientra nello stanziamento disposto dall'assessorato regionale delle Autonomie locali, guidato da Elisa Ingala, che ha firmato il decreto di riparto delle risorse previste dalla legge di Stabilità regionale.

 

«La misura, fortemente voluta anche dal presidente Schifani – ha dichiarato l'assessore Ingala – rappresenta un impegno concreto a sostegno degli enti locali in difficoltà. I Comuni devono essere ascoltati e sostenuti affinché possano migliorare i servizi offerti ai cittadini e contribuire ad accrescere la qualità della vita delle comunità».

Le risorse saranno distribuite complessivamente a 35 Comuni siciliani con meno di 10 mila abitanti che si trovavano in stato di dissesto finanziario al 31 gennaio 2026 e da non oltre cinque anni.

 

I fondi potranno essere utilizzati per sostenere le spese del personale e dei servizi oppure per contribuire alla copertura del disavanzo finanziario. La ripartizione è stata effettuata per metà in quote uguali tra gli enti beneficiari e per l'altra metà in proporzione alla popolazione residente.

Per ottenere materialmente il contributo, i Comuni dovranno trasmettere al Dipartimento regionale delle Autonomie locali un'apposita istanza corredata dal piano di utilizzo delle somme. 

 









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