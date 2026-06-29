Casa, appalti e legalità: la Regione sblocca il Bonus Casa da 15 milioni

29/06/2026 00:00:00

Sblocco del Bonus Casa regionale, piena applicazione dei protocolli di legalità nei cantieri e maggiore trasparenza nelle gare d'appalto. Sono i tre impegni assunti dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, al termine dell'incontro con i vertici di Ance Sicilia, l'associazione dei costruttori edili.

Il confronto, che si è svolto nella sede di Ance Sicilia a Palermo, ha visto la partecipazione del presidente regionale dei costruttori Salvo Russo e della Commissione Lavori pubblici guidata dalla vicepresidente Irene Ricciardello.

Bonus Casa regionale al via entro luglio

La novità più attesa riguarda il Bonus Casa regionale, previsto dalla legge di Stabilità 2026. Aricò ha annunciato che entro il mese di luglio sarà pubblicato il decreto attuativo, consentendo così la partenza degli incentivi destinati alle ristrutturazioni delle abitazioni.

La misura dispone di una dotazione complessiva di 15 milioni di euro, con 5 milioni di euro all'anno per tre anni, destinati a sostenere gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio siciliano.

Aggiornamento del Prezzario e costi della legalità

Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema dell'aggiornamento del Prezzario regionale delle opere pubbliche, che, secondo quanto comunicato dall'assessore, sarà completato entro la fine dell'anno.

Ance Sicilia ha inoltre presentato uno studio sui costi sostenuti dalle imprese per applicare integralmente i protocolli di legalità nei cantieri, proponendo il riconoscimento di tali spese attraverso importi non soggetti a ribasso nelle gare pubbliche. Una proposta che la Commissione regionale del Prezzario ha condiviso in linea di principio e che l'assessore valuterà nei prossimi passaggi amministrativi.

Più trasparenza negli appalti

Altro tema al centro del confronto è stato il nuovo Codice degli appalti. Aricò ha assicurato l'impegno della Regione nel fornire indicazioni alle stazioni appaltanti affinché venga garantita la massima trasparenza nelle procedure di gara.

«Il settore delle costruzioni è un motore fondamentale per l'economia siciliana e per la qualità della vita dei cittadini – ha dichiarato l'assessore –. Con il Bonus Casa regionale diamo finalmente una risposta concreta a chi vuole investire sulla propria abitazione. Sul fronte della legalità non ammettiamo deroghe, ma è giusto che le imprese che rispettano tutte le regole siano riconosciute e tutelate anche dal punto di vista economico».

Ance Sicilia: "Dalle parole ai fatti"

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, che ha ringraziato l'assessore per la disponibilità dimostrata.

«Ancora una volta – ha affermato Russo – Aricò ha ascoltato le problematiche del settore e ha trasformato le nostre proposte in atti concreti. Continueremo il confronto sulle future politiche regionali per il comparto delle costruzioni, dalla rimodulazione dei fondi europei alle strategie da adottare dopo la conclusione del PNRR».



