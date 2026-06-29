Mazara, presentati gli eventi estivi

29/06/2026 10:00:00

Il sindaco di Mazara Salvatore Quinci e l'assessore comunale alla Cultura ed Eventi Germana Abbagnato hanno presentato il calendario di eventi dell'Estate Mazarese 2026, in programma dal 10 luglio al 25 ottobre.

"E' un programma ispirato a tre direttrici - ha dichiarato l'assessore Germana Abbagnato -. La prima direttrice è il salto di qualità fatto quest'anno con l'inserimento di Mazara del Vallo nel Festival Lirico del Teatro di Pietra ed altri eventi prestigiosi; la seconda direttrice - ha aggiunto l'assessore Abbagnato - è una Città che parla a tutti, con eventi rivolti a giovani e bambini all'insegna di giochi, musica, cabaret, cinema ed eventi culturali; la terza direttrice riguarda il periodo degli eventi che si protrae fino al 25 ottobre quindi ben oltre l'Estate".

Tra gli eventi prestigiosi per i quali si registra una compartecipazione ai costi e previsione di ingresso con pagamento ticket si segnalano: i due eventi del Festival Lirico del Teatro di Pietra 'Love Morricone' (25 agosto) e 'Tributo a Franco Battiato' con Mario Venuti (26 agosto). Previsto inoltre lo spettacolo 'L'Isola nell'Isola' con Rosario Lisma e i Musicanti (12 agosto). E ancora il Concerto Women Orchestra (11 luglio), il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana (18 luglio), il Concerto Tributo a De Andrè (24 luglio), il Concerto Tr)



Il programma include il Mezzo Festival, dal 31 luglio al 2 agosto al Giardino dell'Emiro; la Festa del Pane e della Pasta a Borgata Costiera dal 7 al 9 agosto con la partecipazione di Sasà Salvaggio, Fiordaliso e Toti e Totino; Stelle sul Mazaro il 10 agosto nel piazzale antistante la Chiesa di San Vito a Mare; il Festino di San Vito dal 16 al 23 agosto; il Festival Le Vie dei Tesori dal 19 settembre al 3 ottobre; il Festival internazionale della fotografia e del giornalismo Marenostrum dal 20 al 25 ottobre.

Sul fronte culturale si segnala inoltre la rassegna "In...chiostro d'autore" con 9 appuntamenti al Civic Center dal 10 luglio al 30 agosto con altrettanti apprezzati autori di libri del panorama editoriale nazionale.

Spazio al Cinema con Rassegna "Cinema sotto le Stelle" dal 18 luglio al 23 agosto nell'atrio di Santa Caterina.

Due le serate dedicate al cabaret: il 20 agosto nella passeggiata Consagra del Lungomare con Antonio Balistreri ed il 5 settembre al Collegio dei Gesuiti con l'ironia che fa riflettere sulla vita quotidiana di Giovanna La Parrucchiera in "Le pecore zoppe".

Sul fronte musicale oltre agli spettacoli sopracitati da segnalare il Satiro d'Oro Festival (25 luglio piazza della Repubblica), il Concerto de I Dioscuri - Tributo a Lucio Battisti (26 luglio piazza della Repubblica), Concerto Evidenz (21 agosto lungomare passeggiata Consagra).



In programma anche eventi sportivi (Strawoman edizione estiva 28 luglio) e V Trofeo Podistico Mazara 10 fast ( 6 settembre).

Per i bambini previsti, il Color Summer Festival Kids l'11 luglio nel piazzale Quinci; lo spettacolo "Bolle Giganti" (21 luglio e 5 agosto nella Passeggiata Consagra)



