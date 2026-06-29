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» Dai Comuni
29/06/2026 09:19:00

Ad Alcamo raccolta porta a porta degli indumenti usati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782717659-0-ad-alcamo-raccolta-porta-a-porta-degli-indumenti-usati.jpg

A partire dal 1^ luglio il  Comune di Alcamo si dota di un nuovo servizio porta a porta rivolto alla raccolta degli indumenti usati. 

 

A darne notizia l'assessore all'ambiente e al decoro urbano Valeria Pipitone che dichiara "da mercoledì prossimo, 1^ luglio, i cittadini avranno la possibilità di esporre, una volta al mese, gli indumenti usati che saranno raccolti dagli operatori della Roma Costruzioni. Si tratta di un servizio – continua l’Assessore - che non comporta ulteriori costi per il Comune, e sicuramente contribuirà a migliorare il decoro urbano cittadino e della località balneare di Alcamo Marina. 
 

Siamo certi che con il ritiro porta a porta dei rifiuti tessili, si potrà evitare l'abbandono lungo le strade di vestiti e quant’altro purtroppo contribuisce al degrado ambientale. Toglieremo le campane che erano state disposte proprio per consentire ai cittadini di non abbandonare gli indumenti ma che, nostro malgrado, non sono state utilizzate correttamente”.

 

Il servizio porta a porta di raccolta domiciliare dei rifiuti tessili (anche tendaggi e tessuti piumoni, lenzuola) e abbigliamento usato sarà espletato, nelle ore pomeridiane (13.20/19.40 circa) nelle giornate di seguito indicate, secondo la divisione nelle zone azzurra e verde e Alcamo Marina.  
 









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