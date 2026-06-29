A Custonaci apre l'Ufficio di Prossimità dei Comuni Elimo-Ericini

29/06/2026 12:42:00

Da oggi i cittadini dei Comuni dell'Unione Elimo-Ericini potranno accedere più facilmente ai servizi della giustizia senza doversi recare in tribunale. È stato inaugurato questa mattina, nei locali del Centro Sociale di via Tribli a Custonaci, il nuovo Ufficio di Prossimità, uno sportello pensato per offrire assistenza e supporto nelle pratiche di volontaria giurisdizione.

L'ufficio servirà l'intero territorio dell'Unione dei Comuni Elimo-Ericini, che comprende Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice. La sede è stata individuata a Custonaci per la sua posizione centrale rispetto al comprensorio.

L'iniziativa rientra nel progetto "Uffici di Prossimità – La Giustizia più vicina ai cittadini", promosso dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Siciliana e realizzato dal Ministero della Giustizia con la collaborazione di Formez PA.

I servizi disponibili

Il nuovo sportello fornirà informazioni e assistenza ai cittadini nelle procedure che rientrano nella volontaria giurisdizione, consentendo anche il deposito telematico degli atti destinati al Tribunale.

Tra i servizi disponibili figurano il supporto per le pratiche di amministrazione di sostegno, tutele, autorizzazioni per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, nomina del curatore speciale, procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e altre procedure che non richiedono l'assistenza di un avvocato.

Fonte: «Un presidio concreto per il territorio»

«L'Ufficio di Prossimità Giudiziario sarà chiamato a rendere più accessibili e semplici i rapporti fra il sistema giudiziario e i nostri concittadini – ha dichiarato il presidente dell'Unione dei Comuni Elimo-Ericini, Fabrizio Fonte –. Si tratta di uno sportello informativo dove i cittadini possono ricevere supporto e depositare telematicamente gli atti di volontaria giurisdizione. È una preziosa opportunità per avere un presidio fisico sul territorio, offrendo servizi concreti e digitalizzati senza costringere le persone a spostarsi».

La cerimonia inaugurale

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte anche il rappresentante del Tribunale di Trapani, Eliseo Davì, i rappresentanti dei sei Comuni aderenti all'Unione e i referenti dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che hanno seguito il percorso di attivazione dello sportello.

Con l'apertura dell'Ufficio di Prossimità, il comprensorio dell'Elimo-Ericini si dota di un nuovo servizio che punta a semplificare l'accesso alla giustizia, favorendo la digitalizzazione delle pratiche e una maggiore vicinanza tra istituzioni e cittadini.



