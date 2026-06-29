Pantelleria, "Mediterraneo d'Autore": dopo le polemiche ecco il programma con La Russa, Crosetto, Calenda e ...

29/06/2026 17:14:00

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sui 50 mila euro stanziati dal Comune per un evento di cui non era stato ancora diffuso alcun programma, arriva la risposta dell'amministrazione comunale di Pantelleria. Il sindaco Fabrizio D'Ancona ha infatti presentato ufficialmente "Pantelleria – Mediterraneo d'Autore", la manifestazione che dal 3 al 5 luglio porterà sull'isola alcuni dei principali protagonisti della politica, del giornalismo, della cultura e dell'impresa italiana.

Il programma

La rassegna, ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana e promossa da Vis Factor insieme a My Communication, avrà come filo conduttore il tema della "(dis)informazione" e del ruolo strategico del Mediterraneo nello scenario internazionale.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 3 luglio, sarà il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Myrta Merlino e dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario. Nella stessa giornata sono previsti interventi del presidente della Regione Renato Schifani (indicato come "Tbc"), del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (anch'egli "Tbc") e del presidente del Parco Nazionale Italo Cucci.

Venerdì 4 luglio spazio ai grandi temi della geopolitica con il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Francesco Boccia, Lucio Caracciolo, Cecilia Sala, Peter Gomez, Tommaso Cerno, Massimo Giannini, Gianluigi Nuzzi, Michelangelo Pistoletto e altri ospiti.

La chiusura, domenica 5 luglio, sarà affidata a Carlo Calenda, Luigi Di Maio e ad altri protagonisti del dibattito pubblico nazionale.

Il sindaco: "Pantelleria al centro del Mediterraneo"

Nella nota diffusa oggi, il sindaco Fabrizio D'Ancona definisce la manifestazione "un'importante occasione di confronto e di visibilità", sottolineando come Pantelleria "non sarà soltanto la sede della rassegna, ma il punto da cui osservare e interpretare il Mediterraneo contemporaneo".

La polemica resta

La presentazione del programma arriva però dopo le critiche sollevate da Leali per Pantelleria e dal Pd. L'opposizione aveva contestato la scelta della Giunta di deliberare 50 mila euro di contributo senza che fosse ancora disponibile alcuna informazione pubblica sull'iniziativa, chiedendo maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse destinate agli eventi estivi.

Adesso il cartellone è stato reso noto, ma resta aperto il confronto politico sulle modalità con cui l'amministrazione ha gestito la comunicazione dell'iniziativa e sull'iter che ha portato al finanziamento comunale.



