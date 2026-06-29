Pantelleria, 50 mila euro per un evento ancora senza programma

29/06/2026 08:16:00

A cinque giorni dall'inizio della manifestazione, il Comune di Pantelleria ha stanziato 50 mila euro per un evento del quale, almeno pubblicamente, non si conoscono ancora i dettagli. La delibera è stata approvata dalla Giunta il 25 giugno, ma la vicenda sta già alimentando una polemica politica sull'isola. Nel mirino delle opposizioni finiscono soprattutto la mancanza di trasparenza e l'assenza di un programma ufficiale, nonostante l'importante contributo economico deliberato dall'amministrazione.

La delibera da 50 mila euro

Come si legge nell'atto della Giunta comunale (delibera n. 204 del 25 giugno 2026), il Comune ha destinato 50 mila euro all'associazione D'Autore per sostenere la manifestazione "Pantelleria - Mediterraneo d'Autore 2026", in programma dal 3 al 5 luglio.

Nella delibera si evidenzia che l'iniziativa, ideata e curata dalla giornalista Myrta Merlino e da Valentina Fontana, viene considerata di "rilevante interesse pubblico", capace di promuovere l'immagine dell'isola e valorizzarne il patrimonio culturale e turistico.

Leali per Pantelleria: "Nessun programma, nessuna pubblicità"

Ad alzare il caso è il movimento Leali per Pantelleria, che contesta tempi e modalità dell'operazione.

"In almeno un mese - scrive il gruppo - abbiamo chiesto un calendario degli eventi estivi. Invece scopriamo una delibera approvata appena due giorni fa con un impegno di spesa di 50 mila euro, senza alcuna pubblicità e senza che sia stato reso noto nemmeno il programma della manifestazione."

Secondo l'opposizione, ad oggi non esisterebbero né una locandina né informazioni ufficiali consultabili sui canali istituzionali del Comune.

"È il 28 giugno - osservano - e mancano appena cinque giorni all'inizio dell'evento. Turisti e cittadini non sanno ancora cosa accadrà."

"Nessun passaggio in Commissione Cultura"

Leali per Pantelleria critica anche il metodo seguito dall'amministrazione.

"Non hanno avuto neppure la sensibilità - affermano - di sottoporre un'iniziativa di questo valore economico all'attenzione della Commissione consiliare Cultura."

Il movimento torna inoltre a chiedere la pubblicazione del calendario completo delle manifestazioni estive, dei progetti presentati entro il termine previsto dal regolamento comunale e dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei finanziamenti.

"Dicevano che non c'erano risorse"

L'opposizione evidenzia anche quella che definisce una contraddizione.

"Ci era stato detto che mancavano le risorse e che bisognava attendere il bilancio consuntivo, che non sarà approvato prima di agosto. Evidentemente, però, i soldi c'erano, visto che si trovano 50 mila euro per un evento della durata di tre giorni."

L'intervento del Pd

Sulla vicenda interviene anche Giuseppe La Francesca, esponente del Partito Democratico e componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Isola di Pantelleria.

"Senza voler entrare in considerazioni politiche, che in questo momento non mi interessano - afferma - mi chiedo come mai questa iniziativa Myrta Merlino non l'abbia portata avanti quando era presidente della Fondazione Isola di Pantelleria. È una domanda che ritengo legittima, anche perché proviene da un componente del Cda della Fondazione ancora in carica."

Si attendono i dettagli dell'iniziativa

Al momento, al di là di quanto riportato nella delibera comunale e di alcune anticipazioni apparse sulla stampa, non risultano ancora pubblicati il programma dettagliato, gli ospiti e il calendario degli appuntamenti della manifestazione "Pantelleria - Mediterraneo d'Autore 2026".

Una circostanza che alimenta il confronto politico, mentre l'evento è ormai alle porte.



