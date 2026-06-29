Mazara, Nancy Calanna presenta “Perché l’amore non muore”

29/06/2026 08:52:00

La maternità, la perdita, il dolore che spesso resta fuori dalle conversazioni pubbliche. Parte da qui il secondo appuntamento di “Coordinate Letterarie 2026”, la rassegna che porta libri e autori al MAREA Beach Club di Mazara del Vallo. Lunedì 29 giugno, alle 19, la giornalista Nancy Calanna presenterà il suo ultimo libro, “Perché l’amore non muore. Lettere ad un bambino nato per sempre”, pubblicato da Multiverso Edizioni.

L’incontro si terrà al MAREA Beach Club, sul Lungomare Mazzini, piazzale Quinci. A dialogare con l’autrice sarà la psicologa e psicoterapeuta Enza Bello. Le letture saranno affidate a Rita Gianformaggio.

Una storia vera

Il libro nasce da una storia vera e affronta un tema intimo, spesso vissuto nel silenzio da molte donne.

Non è un romanzo costruito sulla distanza, ma una testimonianza in forma di diario. Al centro ci sono una maternità inattesa, una scelta difficile, il rapporto con un figlio “nato per sempre” e il tentativo di dare parole a un dolore che non si esaurisce.

La scrittura di Calanna lavora su una materia fragile: il lutto, la memoria, l’amore che resta anche quando la vita cambia direzione.

L’incontro a Mazara

La presentazione sarà l’occasione per entrare nei temi del libro attraverso il confronto tra l’autrice ed Enza Bello.

La presenza di una psicologa e psicoterapeuta dà all’incontro una chiave di lettura ulteriore: non solo letteraria, ma anche umana, legata all’elaborazione del dolore, alla maternità e alla possibilità di trasformare un’esperienza privata in racconto condiviso.

Le letture di Rita Gianformaggio accompagneranno il pubblico dentro alcuni passaggi del testo.

La rassegna

“Coordinate Letterarie 2026” è promossa da Multiverso Edizioni e Libreria Il Colombre. La formula è quella di una rassegna estiva in riva al mare, con incontri dedicati ad autori, letture e dialoghi.

Il secondo appuntamento vede la collaborazione di CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome, sede provinciale di Trapani con il Progetto Cultura, Rotary Club Mazara del Vallo, RCV Radio Network, Patto per la Lettura Mazara del Vallo, Centro per il Libro e la Lettura e Città che Legge 2026.

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.multiversoedizioni.com.



