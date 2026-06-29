Marsala, il 5 luglio archeologia e stelle con “Lilibeo Astronomica”

29/06/2026 16:39:00

Una visita tra le domus dell’antica Lilibeo al tramonto, poi l’osservazione del cielo ai telescopi. Il 5 luglio 2026 torna a Marsala “Lilibeo Astronomica”, l’iniziativa che unisce archeologia e astronomia nell’Area Archeologica di Capo Boeo. L’appuntamento è alle 18.15 alla biglietteria dell’area archeologica, in piazza della Vittoria, davanti Porta Nuova. La visita guidata partirà alle 18.30. Alle 20.30, con il buio, spazio all’osservazione della Luna e del cielo estivo.

L’evento è organizzato da ArcheOfficina, con la partecipazione dei divulgatori scientifici di ORSA Palermo.

La visita al tramonto

La prima parte della serata sarà dedicata all’antica Lilibeo.

Gli archeologi di ArcheOfficina accompagneranno i partecipanti tra alcuni dei luoghi più importanti del Parco Archeologico: la Plateia Aelia, antica via romana della città, le domus sotto il Cine Impero e la Domus dell’insula I, con mosaici e complessi termali.

Il percorso toccherà anche le fortificazioni sul mare, legate alla lunga storia militare di Lilibeo, e l’Antro della Sibilla, l’ambiente ipogeo sotto la Chiesa di San Giovanni.

Telescopi puntati sul cielo

Dopo la visita archeologica, la serata cambierà prospettiva.

Dalle 20.30 i telescopi saranno puntati verso la Luna e la volta celeste. A guidare l’osservazione saranno gli esperti di ORSA Palermo, con un taglio divulgativo pensato anche per chi si avvicina per la prima volta all’astronomia.

Oltre alla Luna, sarà possibile osservare alcune meraviglie del cielo estivo, tra cui la stella doppia Albireo e ammassi stellari luminosi come l’Ammasso Globulare di Ercole.

Archeologia e cielo nello stesso paesaggio

“Lilibeo Astronomica” mette insieme due modi diversi di guardare il tempo.

Da un lato le tracce della città antica, con le sue strade, le case, i mosaici, le fortificazioni. Dall’altro il cielo, letto attraverso gli strumenti dell’astronomia.

Il Parco di Lilibeo diventa così il luogo di un doppio racconto: quello della Marsala antica e quello della volta celeste.

Biglietti e prenotazioni

Il ticket intero costa 15 euro. Il ridotto per gli under 15 costa 8 euro.

I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.

Per prenotare è possibile contattare il numero 351 4849420, anche via WhatsApp, scrivere a lilibeo@archeofficina.com oppure utilizzare il sito www.archeofficina.com.



