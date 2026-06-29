Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
29/06/2026 11:21:00

Marsala, Ester Pantano agli Opifici Bianchi con “Vucchi i l’arma”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/marsala-ester-pantano-agli-opifici-bianchi-con-vucchi-i-l-arma-450.jpg

Ci sono voci che non cantano soltanto: aprono una strada, rompono un divieto, cambiano il modo di stare sulla scena.

A queste voci è dedicato “Vucchi i l’arma”, il concerto-spettacolo scritto e interpretato da Ester Pantano, in programma giovedì 2 luglio, alle 19, agli Opifici Bianchi di Marsala.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Malìa e InCanto”, promossa dall’Officina artistica Carpe Diem con la direzione artistica di Luana Rondinelli e Gregorio Caimi.

Sul palco, insieme a Ester Pantano, ci saranno Giovanni Balistreri al sassofono e Vincenzo Pipitone alle tastiere.

Le donne che hanno cambiato la scena

“Vucchi i l’arma”, bocche dell’anima, è un omaggio alle donne che hanno fatto dell’arte un gesto di libertà.

Il concerto richiama figure come Nina Simone, Eartha Kitt, Billie Holiday, Rosa Parks e Chavela Vargas: donne diverse per storia, voce e linguaggio, ma accomunate dalla capacità di trasformare la scena in uno spazio di verità e resistenza.

Non è un semplice tributo musicale. È un racconto attraversato da esclusione, razzismo, coraggio, memoria e rivoluzione.

Musica, parola e teatro

Gli organizzatori definiscono lo spettacolo “un rito sonoro e narrativo” in cui la parola diventa ritmo, denuncia e liberazione.

La voce di Ester Pantano si muove tra canto, confessione e racconto. Evoca artiste che hanno pagato il prezzo della propria libertà e che, proprio per questo, hanno aperto varchi per chi è venuto dopo.

Il titolo in siciliano indica già la direzione del lavoro: bocche che non restano chiuse, anime che prendono parola, voci che non cantano per compiacere ma per lasciare un segno.

Nel cartellone di “Malìa e InCanto”

Lo spettacolo si inserisce nel tema scelto per l’edizione 2026 della rassegna: “Femminile, plurale”.

Il cartellone di “Malìa e InCanto” mette al centro storie, voci e percorsi artistici legati alle donne, tra musica, teatro, letteratura e racconto civile.

Con “Vucchi i l’arma”, questo filo conduttore passa attraverso il corpo della voce e il rapporto tra arte e identità.

Biglietti e informazioni

L’ingresso prevede un biglietto di 18 euro più diritti di prevendita.

I biglietti sono acquistabili online su Tickettando oppure presso l’agenzia I Viaggi dello Stagnone.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 393 979 9988.









Native | 29/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782725948-0-torna-calici-di-stelle-di-colomba-bianca-l-11-agosto-al-castello-di-salemi-con-una-formula-inedita.jpg

Torna Calici di Stelle di Colomba Bianca: l'11 agosto al Castello di...

Native | 27/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782572668-0-kama-lounge-compie-un-anno-il-28-giugno-una-grande-festa-tra-musica-rituali-e-sapori-mediterranei.jpg

KAMA Lounge compie un anno: il 28 giugno una grande festa tra musica,...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...