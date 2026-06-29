Due studenti di Marsala e Mazara dedicano la tesina all'Arma dei Carabinieri

29/06/2026 13:00:00

La cultura della legalità entra nelle scuole e diventa protagonista dell’esame di terza media in due istituti del territorio. Due studenti, uno di Marsala e uno di Mazara del Vallo, hanno scelto di dedicare la propria tesina conclusiva interamente all’Arma dei Carabinieri, costruendo un percorso multidisciplinare che ha unito storia, educazione civica, letteratura e scienze.

A Marsala, la studentessa Elena ha sviluppato un elaborato che ha attraversato temi diversi ma legati da un filo comune: il valore del servizio alle istituzioni e il rispetto delle regole. Nel suo lavoro ha richiamato anche opere letterarie come “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, soffermandosi sul significato della lotta alla criminalità organizzata e sul ruolo delle forze dell’ordine nella società contemporanea. Spazio anche alla memoria di figure simbolo dell’Arma e alle moderne tecniche investigative, con riferimenti alla criminalistica forense, al DNA e alle impronte digitali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al ricordo del Maresciallo Capo Silvio Mirarchi, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, figura profondamente legata al territorio e all’istituto scolastico frequentato dalla studentessa.

Alla seduta d’esame erano presenti il Comandante della Compagnia e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Marsala, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’Arma al mondo della scuola e ai giovani studenti.

A Mazara del Vallo, lo studente Giuseppe dell’Istituto Comprensivo “Boscarino–Castiglione” ha presentato un lavoro analogo, anch’esso incentrato sull’Arma dei Carabinieri. La tesina ha toccato diversi ambiti, dalla storia dell’Arma alle tecniche investigative del RIS, passando per la genetica forense, la dattiloscopia e il contributo scientifico nelle indagini.

Nel percorso sono stati inseriti anche riferimenti culturali e letterari, con richiami a Calvino, Levi e Sciascia, oltre ad approfondimenti sulla banda musicale dell’Arma e sull’inno “La Fedelissima”, a testimonianza di un lavoro articolato e curato nei dettagli.

Al termine delle prove, i Comandanti delle due Compagnie hanno rivolto le proprie congratulazioni ai due studenti, donando loro il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, come riconoscimento simbolico dell’impegno dimostrato e augurio per il futuro.

Un momento che ha unito scuola e istituzioni, sottolineando il ruolo centrale della formazione nella diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni.



