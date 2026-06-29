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Cultura
29/06/2026 15:21:00

Dattilo, dal 3 al 5 luglio torna “Capitale del Folklore”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/dattilo-dal-3-al-5-luglio-torna-capitale-del-folklore-450.jpg

Dattilo ospita dal 3 al 5 luglio la terza edizione di “Dattilo Capitale del Folklore”, rassegna dedicata alla musica, alla danza e alle tradizioni popolari siciliane. L’iniziativa si svolgerà nella frazione di Paceco, all’interno del Dattilo Cannolo Fest 2026, e porterà sul palco tre gruppi folkloristici della provincia di Trapani. A promuovere l’evento sono la Regione Siciliana, assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, il Comune di Paceco e la Pro Loco Dattilo APS.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale immateriale della Sicilia: canti, balli, costumi, musiche e racconti tramandati nelle comunità locali.

Il programma delle serate

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Sicilia in scena”.

Giovedì 3 luglio si esibirà il gruppo folkloristico “Marsala Antica”.

Venerdì 4 luglio sarà la volta del gruppo folkloristico “Val di Mazara”.

Sabato 5 luglio chiuderà la rassegna il gruppo folkloristico “I Burgisi di Marsala”.

Le esibizioni si terranno nell’area spettacoli di Villa Lungaro, dentro il programma del Dattilo Cannolo Fest.

Folklore dentro il Cannolo Fest

“Dattilo Capitale del Folklore” affianca il programma gastronomico del Cannolo Fest, che dal 3 al 5 luglio animerà il borgo con degustazioni, show cooking, talk, spettacoli e intrattenimento.

Il folklore diventa così una delle parti culturali della manifestazione: non un’aggiunta decorativa, ma un modo per raccontare la Sicilia accanto al suo dolce più riconoscibile.

In scena andranno balli popolari, canti, abiti tradizionali e musiche che richiamano feste, lavoro, memoria e identità delle comunità siciliane.

Ingresso libero

L’ingresso alle serate è libero e aperto a cittadini, turisti e appassionati.









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