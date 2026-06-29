Trentenne violentata dopo il concerto di Radio Italia

29/06/2026 13:39:00

Trentenne originaria dell’Agrigentino vittima di una violenza sessuale nella notte a Palermo, nella zona della Cala, dove si trovava dopo aver partecipato al grande concerto di Radio Italia andato in scena al Foro Italico.

Riguardo all'episodio, ancora al centro delle verifiche degli inquirenti, la polizia ha fermato un uomo di 31 anni, originario del Gambia, che sarebbe ritenuto responsabile dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane aveva assistito all’evento musicale conclusosi poco dopo la mezzanotte e si sarebbe trattenuta in città. L’aggressione sarebbe avvenuta diverse ore più tardi, intorno alle 5 del mattino, nei pressi di via Cala.

In quel contesto, il 31enne avrebbe avvicinato la donna iniziando a molestarla con insistenza crescente. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino a quando la vittima, riuscendo a liberarsi, avrebbe chiesto aiuto a gran voce, mettendo in fuga l’uomo.

Poco dopo la segnalazione, le forze dell’ordine sarebbero riuscite a rintracciare il sospettato nelle vicinanze e a bloccarlo.

La giovane è stata soccorsa dal 118 e accompagnata al Policlinico di Palermo, dove è stato attivato il protocollo sanitario previsto nei casi di violenza. Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica per i rilievi. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito al carcere Pagliarelli in attesa degli sviluppi delle indagini e dei successivi riscontri investigativi.



