Movida a Mazara, controlli dei Carabinieri nel weekend: tre denunciati

29/06/2026 12:17:00

Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana nelle aree della movida di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Salemi.

Il servizio è stato svolto dai militari della Compagnia di Mazara del Vallo, in linea con quanto stabilito in Prefettura nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è prevenire e contrastare reati nelle zone di maggiore aggregazione, soprattutto durante la stagione estiva.

Nel corso dei controlli sono state denunciate tre persone alla Procura della Repubblica di Marsala.

Due uomini di Mazara del Vallo, fermati alla guida dei rispettivi veicoli, sono risultati positivi all’alcoltest. Un uomo di Campobello di Mazara, invece, durante un controllo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, un punteruolo, un tonfa telescopico, circa due grammi di crack e una dose di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità saranno accertate solo con sentenza definitiva.

Nel complesso i Carabinieri hanno identificato 54 persone, controllato 23 veicoli e contestato 4 violazioni al Codice della strada. Ritirate due patenti di guida.

Sono stati inoltre controllati 22 soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani proseguirà questi servizi durante la stagione estiva, caratterizzata da un maggiore afflusso di giovani, turisti e visitatori, per garantire sicurezza e tutela della cittadinanza.



