Buongiorno24 del 29 Giugno 2026

29/06/2026 09:20:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. È lunedì 29 giugno e siamo in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con la tragedia avvenuta nel porto di Trapani. Un medico in pensione di 76 anni, Paolo Donatelli, originario di Marsala, è stato trovato senza vita all'interno della sua auto finita nelle acque del molo Ronciglio. I Vigili del Fuoco e i sommozzatori hanno recuperato il corpo e il veicolo, mentre le indagini sono in corso per chiarire se si sia trattato di un malore, di un incidente o di un gesto volontario.

Parleremo poi del grave incidente che ha sconvolto il Campionato Italiano Assoluto di pesca in apnea. L'atleta pugliese Valerio Losito resta ricoverato a Palermo dopo il malore accusato durante la gara nelle acque tra Mazara, Marsala e Petrosino. Le sue condizioni sono stabili ma ancora molto serie e gli organizzatori hanno deciso di annullare la seconda giornata della competizione.

Restando sul mare, racconteremo anche il salvataggio di cinque ragazzi tra i 16 e i 17 anni che erano stati spinti al largo dal vento mentre navigavano su una piccola imbarcazione a remi davanti al porto di Trapani. L'intervento della Guardia Costiera ha evitato conseguenze ben più gravi.

Torneremo sulla vicenda dello Stagnone di Marsala. Dopo il video pubblicato da Tp24 che documentava l'utilizzo di una trivella a batteria per piantare ombrelloni direttamente sul fondale della laguna, è arrivata la reazione dell'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, che ha attivato la Guardia Costiera e ha richiamato anche il Libero Consorzio, ente gestore della Riserva, alle proprie responsabilità di vigilanza.

Ampio spazio anche alla sanità. Una sentenza del Tribunale del lavoro di Marsala ha condannato l'Asp di Trapani a risarcire quattro medici del reparto di Pediatria dell'ospedale "Paolo Borsellino" per il danno da usura psicofisica causato da turni oltre i limiti di legge e riposi sistematicamente negati. Una decisione che riporta al centro il tema della carenza di personale nella sanità pubblica.

Parleremo inoltre dell'assoluzione di due lavoratori marsalesi, accusati del furto di merce per oltre 94 mila euro nell'azienda in cui erano impiegati. Dopo tre anni di processo il Tribunale ha accolto la tesi della difesa, rigettando anche la richiesta di risarcimento avanzata dall'ex datore di lavoro.

Ci occuperemo anche della chiusura delle indagini sull'organizzazione di scommesse sportive clandestine che avrebbe movimentato oltre 23 milioni di euro tra il Trapanese e la Tunisia. Dieci gli indagati, accusati di aver gestito una rete di raccolta illegale attraverso piattaforme estere, aggirando i controlli dei Monopoli di Stato.

Sul fronte politico faremo il punto sul percorso verso le elezioni regionali. Nel centrodestra prende forza l'ipotesi di un voto a scadenza naturale della legislatura, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia invitano a mettere da parte il dibattito sui candidati e a concentrarsi sull'azione di governo.

Guarderemo anche all'attualità internazionale con il devastante terremoto in Venezuela. Sale il numero delle vittime e tra queste c'è anche Francesca Mannina, originaria di Balestrate e nipote di Davide Emma, agrotecnico del Parco Nazionale di Pantelleria. Una tragedia che colpisce da vicino anche la nostra provincia.

Infine parleremo dell'emergenza caldo. La Regione Siciliana ha attivato il piano straordinario per fronteggiare le alte temperature, mentre aumentano gli interventi del 118 e gli accessi ai pronto soccorso per malori legati all'ondata di calore.

Questi e gli altri approfondimenti della giornata a Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101. Quindici minuti per capire le notizie che contano e orientarsi tra i fatti del giorno.



