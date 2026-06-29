29 giugno: 1300 morti per il caldo, attacchi Iran - Usa, Salvini contro Vannacci

29/06/2026 07:03:00

E' 29 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il caldo ha fatto mille morti in Francia. L’Oms ne stima 1.300 in tutta Europa. Secondo l’Economist saranno 12 mila. Alle 6.30 di ieri a Torino è stata registrata la minima più alta dal 1753: 27,2 gradi. A Roma sfiorati i 41

• Dopo un fine settimana di attacchi incrociati, Iran e Usa si incontreranno domani in Qatar. Al centro degli accordi il controllo dello stretto di Hormuz (che non è navigabile per via delle mine)

• Ieri sera Israele ha annunciato di avere distrutto un’ampia struttura sotterranea di Hezbollah. Intanto il parlamento libanese ha fatto sapere che non riconosce l’accordo di Washington

• A Gaza la ricostruzione non è ancora iniziata, ma il Board of Peace si dà già l’immunità. Anche per la confisca delle terre

• In Venezuela i morti sono più di 1.450. Una bambina di 18 giorni e due ragazzini di 11 anni sono sopravvissuti per tre giorni sotto le macerie. Venerdì è atterrata la missione italiana



• Putin continua a dire che la Russia è invincibile, ma blocca le esportazioni di diesel per via degli attacchi di Kiev

• Calenda risponde alle minacce di Russia Today con l’indirizzo del suo ufficio romano: «Arrivo intorno alle 9 non scortato. Prendervi a pedate nelle chiappe sarebbe di estrema soddisfazione»

• Salvini continua a sognare il ministero dell’Interno e chiude a Vannacci: «Non ci frega più. Mai più con noi». Ma al generale la Lega non interessa. Ormai punta a Meloni

• Continuano le ricerche per trovare Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, sparito sabato nel lago di Vico dopo un tuffo. Intanto sui social spuntano messaggi di odio

• È ancora ricercato Shahadat Hossain, il bangladese che a Roma ha ucciso a colpi di mannaia Kamal Uddin, la moglie Arzu e la figlia di 8 anni Alicia. Cresce anche l’ipotesi che si sia suicidato

• Il Canada è la prima squadra ad andare agli ottavi dei Mondiali. Ha battuto il Sudafrica per 1 a 0. Affronterà la vincente tra Marocco e Olanda (alle 3 di domani mattina)

• In Svizzera i lefebvriani preparano lo scisma dalla Chiesa cattolica in pompa magna. Per festeggiare l’occasione è stata addirittura prodotta un’edizione speciale di bottiglie di vino

• Il premier dimissionario Keir Starmer starebbe puntando al posto di segretario generale della Nato per il dopo Rutte

• Niente scorta per Harry. A rischio il viaggio a Londra con la moglie e i figli per gli Invictus Games, i giochi sportivi per militari mutilati di cui il principe è padrino

• Cinquanta persone, tra le quali una giornalista, sono state fermate a Istanbul durante la parata del gay pride

• Grazie alla vendita di villa Certosa allo sceicco Al Thani, il fisco italiano incasserà più di 55,8 milioni di euro tassando la plusvalenza della società controllata dai figli di Silvio Berlusconi

• Il governo Meloni si opporrà alla richiesta di archiviazione per la strage di Ustica

• I candidati sindaco a Milano sono 17: otto per il centrosinistra, nove per il centrodestra

• Sabato si sono sposati Alessandro Basso, sindaco meloniano di Pordenone, e Loris Bazzo, primo cittadino leghista di Carlino (Udine). Gli invitati erano 500 e la torta pesava 30 chili

• Al Bano ha fatto sapere che presto sposerà Loredana Lecciso. Stanno insieme da 26 anni

• Nei boschi sopra Sanremo un uomo ha ucciso la sua compagna soffocandola con un cuscino

• Sabato in una discoteca del cosentino c’è stata una sparatoria. Feriti, ma non in pericolo di vita, due ragazzi

• Rosa Ortiz Adames, 59 anni, stava badando alla nipote di sette mesi, quando è morta stroncata da un infarto. La piccola ha pianto per ore talmente forte che i vicini hanno chiamato i carabinieri

• In Versilia una banda di ladri è entrata in una delle ville di Andrea Bocelli, attualmente in affitto a una famiglia americana. Si è portata via un bottino da mezzo milione di euro

• George Russell ha vinto il Gp d’Austria. Antonelli, terzo dietro a Verstappen, è ancora in testa alla classifica

• Ad Assen ha vinto Ogura. Bezzecchi, caduto, lascia il primo posto in classifica a Martín

• Alex Del Piero starebbe pensando di comprare il Rimini calcio con un suo amico imprenditore

• Sono morti il fondatore della scuola francese di geopolitica Yves Lacoste (96 anni), la pitbull Palla, lo storico statunitense Alexander Rabinowitch (91) e la partigiana Annunziata Verità (100)



Titoli

Corriere della sera: Caldo, 1.300 morti in Europa

la Repubblica: Hormuz, alta tensione / raid e nuove minacce

La Stampa: Golfo, Trump minaccia l’escalation

Il Sole 24 Ore: Caccia mondiale / agli esperti di Ai / boom di offerte

Il Messaggero: Europa tropicale, / la strage / del caldo

Il Giornale: I ras degli appalti / e le risate al telefono / sull’emergenza Covid

Qn: Ancora Raid tra Usa e Iran / La tregua appesa a un filo

Leggo: Caldo, in 7 giorni 1.300 morti nella Ue

Il Fatto: Chiesa contro Ue: due pesi e due / misure con Usa&Israele e Russia

Libero: I cretini da tastiera

La Verità: Lo scoop della «Verità» inguaia Conte

Il Mattino: Iran-Usa, la tregua fragile

il Quotidiano del Sud: Noi tra il caldo / che uccide / e i costi sociali / del green deal

Domani: Il Medio Oriente brucia ancora / Ma a Gaza la scuola non si arrende



