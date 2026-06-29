Trapani Calcio, nuova condanna per il club di Antonini: 6.100 euro alla Virtus Femminile Marsala

Nuova sanzione per il Trapani Calcio di Valerio Antonini. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, ha accolto il ricorso presentato dalla Virtus Femminile Marsala contro la società F.C. Trapani 1905 S.r.l.
Al centro della vicenda c’è il mancato adempimento di un accordo di collaborazione stipulato il 1° luglio 2025 tra le due società, relativo allo sviluppo del calcio femminile per la stagione sportiva 2025/2026.
Con il dispositivo del 26 giugno, il Tribunale Federale ha dichiarato il Trapani tenuto a corrispondere alla Virtus Femminile Marsala la somma di 6.100 euro, Iva inclusa, oltre agli interessi di mora previsti dalla normativa, dal dovuto fino all’effettivo pagamento.
Si tratta dell’ennesimo provvedimento economico nei confronti della società granata, guidata da Valerio Antonini, già al centro negli ultimi mesi di diverse vertenze e tensioni sportive e societarie.