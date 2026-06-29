Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
29/06/2026 13:25:00

Trapani Calcio, nuova condanna per il club di Antonini: 6.100 euro alla Virtus Femminile Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782732431-0-trapani-calcio-nuova-condanna-per-il-club-di-antonini-6-100-euro-alla-virtus-femminile-marsala.jpg

Nuova sanzione per il Trapani Calcio di Valerio Antonini. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, ha accolto il ricorso presentato dalla Virtus Femminile Marsala contro la società F.C. Trapani 1905 S.r.l.

 

Al centro della vicenda c’è il mancato adempimento di un accordo di collaborazione stipulato il 1° luglio 2025 tra le due società, relativo allo sviluppo del calcio femminile per la stagione sportiva 2025/2026.

 

Con il dispositivo del 26 giugno, il Tribunale Federale ha dichiarato il Trapani tenuto a corrispondere alla Virtus Femminile Marsala la somma di 6.100 euro, Iva inclusa, oltre agli interessi di mora previsti dalla normativa, dal dovuto fino all’effettivo pagamento.

 

Si tratta dell’ennesimo provvedimento economico nei confronti della società granata, guidata da Valerio Antonini, già al centro negli ultimi mesi di diverse vertenze e tensioni sportive e societarie.









Native | 29/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782725948-0-torna-calici-di-stelle-di-colomba-bianca-l-11-agosto-al-castello-di-salemi-con-una-formula-inedita.jpg

Torna Calici di Stelle di Colomba Bianca: l'11 agosto al Castello di...

Native | 27/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782572668-0-kama-lounge-compie-un-anno-il-28-giugno-una-grande-festa-tra-musica-rituali-e-sapori-mediterranei.jpg

KAMA Lounge compie un anno: il 28 giugno una grande festa tra musica,...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...