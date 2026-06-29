Trapani, al Museo Pepoli concerto e volume sulla Madonna del Rosario

29/06/2026 10:29:00

Un dipinto tornato alla luce dopo anni nei depositi, un volume che ne racconta il restauro e un concerto del Conservatorio “A. Scontrino”.

Martedì 30 giugno, alle 17, il Museo regionale “Agostino Pepoli” di Trapani ospita un doppio appuntamento dedicato ad arte e musica.

In programma il concerto “Arpa Metamorfica”, inserito nella stagione concertistica del Conservatorio, e la presentazione del volume “Carrera svelato. Il restauro della Madonna del Rosario”, edito dall’Associazione Amici del Museo Pepoli.

Il concerto “Arpa Metamorfica”

La giornata si aprirà alle 17 con i saluti istituzionali. Alle 17.10 è previsto il concerto “Arpa Metamorfica”, a cura del Conservatorio statale di musica “Antonio Scontrino” di Trapani.

Si esibiranno Agnese Galvano, Bianca Politi ed Ester Messana all’arpa, Leonardo Cassarà al clarinetto e Daniele Indelicato al flauto.

Il programma comprende musiche di L. Spohr, L. Riti, B. Andres, C. Debussy, G. Rossini, M. Amorosi, G. Donizetti e G. Bizet.

Il volume su Andrea Carrera

Alle 18.15 sarà presentato il volume “Carrera svelato. Il restauro della Madonna del Rosario”.

La pubblicazione è dedicata al restauro della “Madonna del Rosario, tra i Santi Domenico e Santa Caterina”, opera attribuita al pittore trapanese Andrea Carrera, vissuto tra il 1610 e il 1677.

Dopo quasi quarant’anni nei depositi, la monumentale pala d’altare è stata restaurata e restituita alla fruizione pubblica, tornando a far parte dell’esposizione museale.

Il restauro e gli studi sull’opera

Il volume è curato da Lina Novara e Daniela Scandariato.

La pubblicazione ricostruisce la figura di Carrera, approfondisce gli aspetti storico-artistici dell’opera e documenta le indagini diagnostiche e le fasi del restauro, anche attraverso un apparato fotografico.

Il restauro è stato condotto da La Partenope restauri di Elena Vetere, con la collaborazione di Nicolò Miceli.

Il patrimonio restituito

L’iniziativa mette insieme ricerca, tutela e divulgazione.

Il restauro non è solo un intervento tecnico su un dipinto antico. È il modo attraverso cui un’opera torna leggibile, visibile e condivisa dalla comunità.

Con “Carrera svelato”, l’Associazione Amici del Museo Pepoli consegna al pubblico anche il racconto del lavoro necessario per riportare alla luce una pagina importante della pittura trapanese.

L’appuntamento è martedì 30 giugno, alle 17, al Museo regionale “Agostino Pepoli” di Trapani.



