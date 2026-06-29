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» Ambiente
29/06/2026 16:00:00

Pantelleria, il Parco cerca nuovi coltivatori per rilanciare i terrazzamenti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/pantelleria-il-parco-cerca-nuovi-coltivatori-per-rilanciare-i-terrazzamenti-450.jpg

Prosegue il progetto "Pantelleria Terrazzamenti Colti", l'iniziativa promossa dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria per recuperare i terreni agricoli incolti e contrastare l'abbandono del paesaggio rurale dell'isola. È stato infatti pubblicato l'avviso pubblico rivolto agli imprenditori agricoli interessati a prendere in gestione i fondi messi a disposizione dai proprietari.

La manifestazione d'interesse rappresenta la seconda fase del progetto, avviato nel novembre 2025, dopo la raccolta delle disponibilità da parte dei proprietari dei terreni disposti a concedere i propri appezzamenti per almeno 15 anni.

 

Chi può partecipare

Possono presentare domanda imprenditori agricoli, sia in forma individuale che associata, società agricole, comunioni ereditarie, società di persone e di capitali e tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei terreni inseriti nel progetto.

I futuri conduttori dovranno occuparsi del recupero e della coltivazione dei fondi, puntando sulle produzioni tipiche dell'isola come capperi, vite, ulivo, origano e altre colture o allevamenti compatibili con il territorio.

 

Recuperare il paesaggio agricolo dell'isola

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di riportare in produzione i terrazzamenti abbandonati, preservando uno degli elementi più caratteristici del paesaggio pantesco. Il progetto punta anche a creare nuove opportunità occupazionali, favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo e incentivare l'adozione di tecniche innovative e sostenibili.

L'intervento rientra nel programma AgriCultura dell'Ente Parco, che mira alla tutela del paesaggio storico-agrario e alla valorizzazione delle tradizioni agricole locali, mantenendo il legame tra attività umana e ambiente naturale.

 

Domande entro il 14 settembre

L'elenco completo dei terreni disponibili è consultabile nell'Allegato A dell'avviso pubblicato sul sito dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.30 del 14 settembre 2026, tramite posta elettronica certificata oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco, nella sede di via San Nicola 5 a Pantelleria.

 









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