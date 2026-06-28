Karate: ottimi risultati per il Centro Orientale Trapani alla Yoshukan Cup

28/06/2026 13:00:00

Grande soddisfazione per l'ASD Centro Orientale Trapani che, il 21 giugno scorso, ha preso parte alla Yoshukan Cup 2026, svoltasi a Misilmeri, conquistando numerosi podi e un prestigioso riconoscimento di squadra. La società trapanese si è presentata alla competizione con sei atleti che hanno gareggiato nella specialità kata e in ben due categorie di kumite, quella di appartenenza e quella superiore, dimostrando grande impegno, coraggio e spirito sportivo.

Di seguito i risultati ottenuti:

Alberto Calì: 2 medaglie d'argento nel kumite;

Paolo Genna: medaglia d'oro e medaglia di bronzo nel kumite;

Cesare Tumbarello: medaglia d'argento e medaglia di bronzo nel kumite, oltre a una medaglia di bronzo nel kata;

Greta Miceli: medaglia d'argento nel kata, medaglia d'argento e medaglia di bronzo nel kumite, Greta ha ricevuto anche il premio come miglior atleta femminile tra i cadetti di cintura marrone e nera;

Andrea Lombardo: medaglia d'argento e medaglia di bronzo nel kumite;

Enrico Lombardo: medaglia di bronzo nel kumite.

A rendere ancora più significativo il risultato è stato il secondo posto nella classifica generale della specialità kumite, conquistato dall'ASD Centro Orientale Trapani nonostante la partecipazione limitata ad alcune competizioni della stagione. Un traguardo che assume un valore particolare anche per il ritorno alla guida tecnica del sodalizio del Maestro Giusy Pellegrino, recentemente rientrata dopo il periodo di maternità, che ha saputo accompagnare gli atleti verso questo importante successo sportivo. Archiviata la Yoshukan Cup, l'attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento in calendario: martedì 1 luglio, presso la palestra Aventura Latina, gli allievi dell'associazione sosterranno gli esami per il passaggio di cintura, momento fondamentale del percorso di crescita tecnica e personale di ogni karateka. L'ASD Centro Orientale Trapani esprime grande orgoglio per i risultati raggiunti e ringrazia atleti, famiglie e sostenitori per l'impegno e la costante vicinanza dimostrata durante tutta la stagione sportiva.



