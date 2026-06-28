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» Rifiuti
28/06/2026 07:00:00

L'impianto di biometano a Castelvetrano, Anastasi: "Solo così i rifiuti diventano una risorsa"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-06-2026/1782621012-0-l-impianto-di-biometano-a-castelvetrano-anastasi-solo-cosi-i-rifiuti-diventano-una-risorsa.jpg

l presidente della SRR Trapani Sud e sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, interviene dopo la posa della prima pietra del nuovo impianto di produzione di biometano di Castelvetrano, sottolineando l'importanza strategica dell'opera per il futuro della gestione dei rifiuti nel Trapanese.

 

"Un impianto tra i più innovativi d'Italia"

Anastasi ha ricordato di aver preso parte alla cerimonia inaugurale del cantiere, esprimendo i propri auguri alle società Kanadevia Inova e Sicily Biomethan Srl, che realizzeranno e gestiranno l'impianto.

«Ho partecipato alla posa della prima pietra per la realizzazione di un maxi impianto che trasformerà i rifiuti in gas biometano. Si tratta di una struttura tra le più avanzate e innovative in Italia», afferma il presidente della SRR Trapani Sud.

 

"Servono infrastrutture moderne per recuperare il ritardo"

Anastasi evidenzia il lavoro che la SRR Trapani Sud sta portando avanti insieme ai Comuni soci per rafforzare il sistema impiantistico del territorio.

«Stiamo lavorando – dichiara – per definire nuovi progetti, reperire finanziamenti pubblici e costruire collaborazioni tra pubblico e privato affinché il territorio trapanese diventi protagonista in Italia nella gestione dei rifiuti e nella produzione di energia alternativa».

Secondo il presidente della SRR, il territorio ha bisogno di infrastrutture moderne e innovative come quella avviata a Castelvetrano per colmare il ritardo accumulato negli ultimi decenni.

 

"Solo così sarà possibile abbassare la Tari"

Per Anastasi, impianti di questo tipo rappresentano uno strumento concreto anche per alleggerire il peso della tassa sui rifiuti.

«Solo trasformando il rifiuto in una risorsa, chiudendo il ciclo e producendo energia e ricchezza, sarà possibile ridurre la Tari, che nella provincia di Trapani e più in generale in Sicilia è tra le più alte d'Italia».

Il presidente della SRR conclude ribadendo il proprio impegno: «Siamo sulla strada giusta e sono onorato di contribuire a questa sfida davvero epocale come presidente della SRR Trapani Sud. Tutto il resto è soltanto inutile polemica».









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