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Lettere & Opinioni
28/06/2026 16:00:00

Marsala: "L'asfalto cede ad Amabilina: dopo due settimane ancora buche e transenne" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-06-2026/marsala-l-asfalto-cede-ad-amabilina-dopo-due-settimane-ancora-buche-e-transenne-450.jpg

Gentile Redazione di Tp24,

con la presente desidero segnalare una situazione di potenziale pericolo che interessa le case popolari di Amabilina, a Marsala. Assieme alla lettera vi trasmetto alcune fotografie che documentano il cedimento dell'asfalto e la presenza di diverse buche. La situazione era già stata segnalata il 12 giugno 2026 al numero di emergenza 112 e successivamente ai Vigili del Fuoco di Marsala, che sono intervenuti tempestivamente transennando l'area.

A distanza di oltre due settimane, però, nulla è cambiato: il problema è ancora presente e le immagini parlano da sole, mostrando quella che ormai appare come un'opera incompiuta.

Ritengo superfluo sottolineare la potenziale pericolosità della situazione per residenti e automobilisti. Per questo motivo ho provveduto a segnalare il caso anche tramite PEC all'Ufficio legale del Comune di Marsala.

 

Francesco









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