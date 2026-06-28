Trapani, la Guardia di Finanza celebra il 252° anniversario: i numeri di indagini, sequestri e denunce

28/06/2026 11:00:00

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trapani ha celebrato oggi il 252° anniversario della fondazione del Corpo con una cerimonia svoltasi all’esterno della Caserma “Paolo Clementi” di via Torrearsa, alla presenza del Prefetto di Trapani e delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio.

Nel corso dell’evento, il Comandante Provinciale, col. t.SPEF Costantino La Vecchia, ha consegnato le ricompense di ordine morale ai militari distintisi in importanti operazioni di servizio concluse nell’ultimo anno. La cerimonia si è aperta con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale, gen. C.A. Andrea De Gennaro, e si è conclusa con l’inno nazionale eseguito dagli studenti del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

Attività operativa: oltre 6.000 interventi e 250 indagini

Nel periodo 2025 e nei primi cinque mesi del 2026, i reparti della Guardia di finanza di Trapani hanno eseguito:

oltre 6.000 interventi operativi

circa 250 indagini contro illeciti economico-finanziari e infiltrazioni criminali

Un’attività capillare che ha interessato contrasto all’evasione fiscale, tutela della spesa pubblica e criminalità organizzata.

Evasione e frodi fiscali: 97 denunciati e 4 milioni sequestrati

Nel settore fiscale sono stati denunciati 97 soggetti per reati tributari.

I sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria hanno riguardato:

circa 4 milioni di euro tra disponibilità patrimoniali e finanziarie

tra disponibilità patrimoniali e finanziarie 400 mila euro di crediti d’imposta inesistenti

Scoperti inoltre:

148 evasori totali

212 lavoratori in nero o irregolari

20 proposte di cessazione di partite IVA

Spesa pubblica: frodi per 11 milioni di euro

Nel comparto della tutela della spesa pubblica sono stati eseguiti oltre 800 interventi, con particolare attenzione al PNRR.

I risultati principali:

111 controlli su appalti e incentivi

oltre 16,5 milioni di euro di appalti monitorati

1,4 milioni di crediti d’imposta verificati

Complessivamente sono state accertate frodi per:

quasi 11 milioni di euro

di cui 2,3 milioni nel settore previdenziale e assistenziale

Sono stati denunciati:

365 soggetti

46 segnalati alla Corte dei conti

danni erariali per circa 10,2 milioni di euro

Criminalità organizzata e sequestri: beni per oltre 11 milioni

Nel contrasto alla criminalità organizzata ed economica, le attività hanno portato a:

15 interventi antiriciclaggio

18 denunciati

5,4 milioni di euro sequestrati

Inoltre:

14 indagini antimafia ed economiche

6 milioni di euro tra sequestri e confische

Sul fronte degli stupefacenti:

13 kg sequestrati

13 denunciati (di cui 8 arrestati)

43 segnalati alla Prefettura

Sicurezza e ordine pubblico: oltre 5.000 giornate-uomo

Nel solo biennio 2025–2026, il Corpo ha garantito:

3.534 giornate/uomo nel 2025

2.165 giornate/uomo nel 2026 (in corso)

Impegnati anche nei servizi di ordine pubblico e sicurezza del territorio, oltre al potenziamento del servizio “117”.

Una presenza costante sul territorio

La cerimonia del 252° anniversario ha rappresentato non solo un momento istituzionale, ma anche l’occasione per tracciare il bilancio di un’attività “a tutto campo” a tutela della legalità economica, delle imprese e dei cittadini della provincia di Trapani.



