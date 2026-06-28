Trapani, la Guardia di Finanza celebra il 252° anniversario: i numeri di indagini, sequestri e denunce

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trapani ha celebrato oggi il 252° anniversario della fondazione del Corpo con una cerimonia svoltasi all’esterno della Caserma “Paolo Clementi” di via Torrearsa, alla presenza del Prefetto di Trapani e delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio.
Nel corso dell’evento, il Comandante Provinciale, col. t.SPEF Costantino La Vecchia, ha consegnato le ricompense di ordine morale ai militari distintisi in importanti operazioni di servizio concluse nell’ultimo anno. La cerimonia si è aperta con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale, gen. C.A. Andrea De Gennaro, e si è conclusa con l’inno nazionale eseguito dagli studenti del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.
Attività operativa: oltre 6.000 interventi e 250 indagini
Nel periodo 2025 e nei primi cinque mesi del 2026, i reparti della Guardia di finanza di Trapani hanno eseguito:
- oltre 6.000 interventi operativi
- circa 250 indagini contro illeciti economico-finanziari e infiltrazioni criminali
Un’attività capillare che ha interessato contrasto all’evasione fiscale, tutela della spesa pubblica e criminalità organizzata.
Evasione e frodi fiscali: 97 denunciati e 4 milioni sequestrati
Nel settore fiscale sono stati denunciati 97 soggetti per reati tributari.
I sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria hanno riguardato:
- circa 4 milioni di euro tra disponibilità patrimoniali e finanziarie
- 400 mila euro di crediti d’imposta inesistenti
Scoperti inoltre:
- 148 evasori totali
- 212 lavoratori in nero o irregolari
- 20 proposte di cessazione di partite IVA
Spesa pubblica: frodi per 11 milioni di euro
Nel comparto della tutela della spesa pubblica sono stati eseguiti oltre 800 interventi, con particolare attenzione al PNRR.
I risultati principali:
- 111 controlli su appalti e incentivi
- oltre 16,5 milioni di euro di appalti monitorati
- 1,4 milioni di crediti d’imposta verificati
Complessivamente sono state accertate frodi per:
- quasi 11 milioni di euro
- di cui 2,3 milioni nel settore previdenziale e assistenziale
Sono stati denunciati:
- 365 soggetti
- 46 segnalati alla Corte dei conti
- danni erariali per circa 10,2 milioni di euro
Criminalità organizzata e sequestri: beni per oltre 11 milioni
Nel contrasto alla criminalità organizzata ed economica, le attività hanno portato a:
- 15 interventi antiriciclaggio
- 18 denunciati
- 5,4 milioni di euro sequestrati
Inoltre:
- 14 indagini antimafia ed economiche
- 6 milioni di euro tra sequestri e confische
Sul fronte degli stupefacenti:
- 13 kg sequestrati
- 13 denunciati (di cui 8 arrestati)
- 43 segnalati alla Prefettura
Sicurezza e ordine pubblico: oltre 5.000 giornate-uomo
Nel solo biennio 2025–2026, il Corpo ha garantito:
- 3.534 giornate/uomo nel 2025
- 2.165 giornate/uomo nel 2026 (in corso)
Impegnati anche nei servizi di ordine pubblico e sicurezza del territorio, oltre al potenziamento del servizio “117”.
Una presenza costante sul territorio
La cerimonia del 252° anniversario ha rappresentato non solo un momento istituzionale, ma anche l’occasione per tracciare il bilancio di un’attività “a tutto campo” a tutela della legalità economica, delle imprese e dei cittadini della provincia di Trapani.