Ondate di calore, la Regione alza l'allerta: misure a tutela dei fragili

28/06/2026 12:03:00

Ondate di calore, la Regione alza il livello di allerta: misure straordinarie per tutelare i cittadini fragili

La Regione Siciliana rafforza le misure di prevenzione contro le ondate di calore. Il Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell'assessorato della Salute ha emanato una raccomandazione contingibile e urgente che dispone l'attivazione del livello di massima attenzione sanitaria su tutto il territorio regionale nei giorni in cui i bollettini del Ministero della Salute segnalano un rischio "elevato" o "molto elevato".

Piano straordinario contro il caldo

Il provvedimento, firmato dal dirigente generale del Dasoe Giacomo Scalzo e dall'assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, è stato trasmesso ai sindaci dei Comuni siciliani, alla Protezione civile regionale, alle Aziende sanitarie provinciali, alle associazioni delle strutture sanitarie private (Acop, Aiop e Aris), agli Ordini provinciali dei medici, ai farmacisti e a Federfarma.

L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra istituzioni e sistema sanitario per limitare gli effetti delle alte temperature, soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

Caruso: «Serve un'azione coordinata»

«L'aumento delle temperature – afferma l'assessore regionale Marcello Caruso – richiede un intervento di prevenzione urgente e coordinato tra istituzioni, sistema sanitario e amministrazioni comunali a tutela della salute dei cittadini, in particolare dei più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. In assessorato monitoriamo costantemente l'evoluzione delle condizioni climatiche e, nel caso in cui la situazione dovesse prolungarsi o peggiorare, valuteremo il rafforzamento delle misure adottate».

Le misure previste

Alle Aziende sanitarie provinciali viene richiesto di intensificare il monitoraggio delle persone più fragili, potenziare i controlli sugli accessi ai Pronto soccorso e rafforzare sia l'assistenza domiciliare sia la continuità assistenziale.

Ai Comuni, invece, viene chiesto di predisporre locali climatizzati per accogliere la popolazione durante i picchi di calore, garantire assistenza alle persone sole e non autosufficienti e assicurare la disponibilità di acqua potabile in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici.

Le raccomandazioni ai cittadini

La nota dell'assessorato invita infine tutti i cittadini ad adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi legati alle alte temperature: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e malati cronici.



