Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
28/06/2026 12:03:00

Ondate di calore, la Regione alza l'allerta: misure a tutela dei fragili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-06-2026/1782641018-0-ondate-di-calore-la-regione-alza-l-allerta-misure-a-tutela-dei-fragili.jpg

Ondate di calore, la Regione alza il livello di allerta: misure straordinarie per tutelare i cittadini fragili

La Regione Siciliana rafforza le misure di prevenzione contro le ondate di calore. Il Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell'assessorato della Salute ha emanato una raccomandazione contingibile e urgente che dispone l'attivazione del livello di massima attenzione sanitaria su tutto il territorio regionale nei giorni in cui i bollettini del Ministero della Salute segnalano un rischio "elevato" o "molto elevato".

 

Piano straordinario contro il caldo

Il provvedimento, firmato dal dirigente generale del Dasoe Giacomo Scalzo e dall'assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, è stato trasmesso ai sindaci dei Comuni siciliani, alla Protezione civile regionale, alle Aziende sanitarie provinciali, alle associazioni delle strutture sanitarie private (Acop, Aiop e Aris), agli Ordini provinciali dei medici, ai farmacisti e a Federfarma.

L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra istituzioni e sistema sanitario per limitare gli effetti delle alte temperature, soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

 

Caruso: «Serve un'azione coordinata»

«L'aumento delle temperature – afferma l'assessore regionale Marcello Caruso – richiede un intervento di prevenzione urgente e coordinato tra istituzioni, sistema sanitario e amministrazioni comunali a tutela della salute dei cittadini, in particolare dei più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. In assessorato monitoriamo costantemente l'evoluzione delle condizioni climatiche e, nel caso in cui la situazione dovesse prolungarsi o peggiorare, valuteremo il rafforzamento delle misure adottate».

 

Le misure previste

Alle Aziende sanitarie provinciali viene richiesto di intensificare il monitoraggio delle persone più fragili, potenziare i controlli sugli accessi ai Pronto soccorso e rafforzare sia l'assistenza domiciliare sia la continuità assistenziale.

Ai Comuni, invece, viene chiesto di predisporre locali climatizzati per accogliere la popolazione durante i picchi di calore, garantire assistenza alle persone sole e non autosufficienti e assicurare la disponibilità di acqua potabile in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici.

 

Le raccomandazioni ai cittadini

La nota dell'assessorato invita infine tutti i cittadini ad adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi legati alle alte temperature: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e malati cronici.









Native | 27/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782572668-0-kama-lounge-compie-un-anno-il-28-giugno-una-grande-festa-tra-musica-rituali-e-sapori-mediterranei.jpg

KAMA Lounge compie un anno: il 28 giugno una grande festa tra musica,...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...