Lotta al disagio giovanile: protocollo tra Regione, Ufficio scolastico e Giustizia minorile

28/06/2026 15:00:00

È stato siglato un protocollo d’intesa tra l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e il Centro per la Giustizia minorile della Sicilia. L’accordo durerà tre anni e punta a prevenire il disagio giovanile, ridurre la dispersione scolastica e favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei minori coinvolti nei percorsi della giustizia minorile.

Obiettivo: competenze e inclusione

Il programma prevede un sistema integrato di interventi formativi e di orientamento. I giovani coinvolti potranno sviluppare competenze cognitive, emotive e professionali attraverso percorsi mirati, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di inclusione e autonomia.

Formazione e laboratori educativi

Tra le attività previste ci sono laboratori di educazione alle emozioni, gestione della rabbia e percorsi di scrittura creativa. Le attività puntano a favorire l’espressione personale, la consapevolezza emotiva e la capacità di riflessione critica.

Legalità, scuola e cittadinanza attiva

Il protocollo include anche percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, basati sui valori costituzionali, sul rispetto delle regole e sulla cultura dei diritti e dei doveri. Previsti anche interventi contro discriminazioni e violenza, con particolare attenzione alla parità di genere.

Formazione professionale e lavoro

Ampio spazio è dedicato ai laboratori professionalizzanti, pensati per fornire competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’obiettivo è favorire il reinserimento socio-lavorativo e costruire percorsi concreti di autonomia.

Supporto allo studio e prevenzione della dispersione

Il piano prevede anche servizi di accompagnamento scolastico e supporto didattico per contrastare l’abbandono degli studi e sostenere i percorsi educativi.

Monitoraggio del progetto

Un comitato di coordinamento composto da Regione, USR e Giustizia minorile seguirà l’attuazione del programma, definendo le attività annuali, verificando i risultati e proponendo eventuali modifiche ai percorsi formativi.



