Mazara, guasto a un pozzo: possibili disagi nell'erogazione in zona Trasmazaro

28/06/2026 17:36:00

Possibili disagi nell'erogazione idrica a Mazara del Vallo. Il Servizio idrico dell'Ufficio tecnico comunale ha reso noto che un guasto a una pompa dei pozzi di Ramisella sta causando una riduzione della quantità d'acqua immessa nella rete cittadina, con un conseguente calo della pressione.

Possibili problemi nella zona Trasmazaro

Nonostante siano attualmente in funzione quattro pozzi, il Comune avverte che potrebbero verificarsi disagi nell'approvvigionamento idrico, in particolare nella zona di Trasmazaro.

Riparazione prevista entro martedì

I lavori di riparazione sono già stati programmati e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi nella giornata di martedì, consentendo il ripristino delle normali condizioni di erogazione.

I numeri utili

Per informazioni è possibile contattare il Servizio idrico ai numeri 0923 671521 e 333 6192060, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13. Per le emergenze nei giorni festivi è disponibile il numero di reperibilità 333 6191988.



