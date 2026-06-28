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» Dai Comuni
28/06/2026 12:20:00

Alcamo, divieto di balneazione al Canalotto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-06-2026/1782630986-0-alcamo-divieto-di-balneazione-al-canalotto.jpg

È entrata in vigore l’ordinanza sindacale che vieta temporaneamente ad Alcamo marina la balneazione nel tratto di costa del “Passaggio a livello Canalotto”, a seguito della comunicazione dell’ASP che ha rilevato un’alterazione dei parametri microbiologici delle acque.

Il provvedimento è stato adottato a tutela della salute pubblica e prevede anche l’avvio di ulteriori verifiche sul territorio per accertare le cause dell’inquinamento.

Controlli sul torrente Canalotto

Il sindaco di Castelvetrano, Domenico Surdi, ha annunciato un’attività di controllo approfondita sul torrente Canalotto per individuare eventuali scarichi abusivi che potrebbero essere all’origine dell’alterazione dei valori.

Contestualmente, gli uffici comunali hanno disposto nuovi campionamenti delle acque, che saranno trasmessi all’ASP per le verifiche finali.

Attesa per i nuovi risultati

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, i risultati delle nuove analisi sono attesi nei prossimi giorni. L’obiettivo è il rapido ripristino delle condizioni di balneabilità e la revoca del divieto.

Il Comune provvederà inoltre all’installazione della segnaletica informativa lungo il tratto interessato, che di fatto estende un’area già parzialmente soggetta a restrizioni nel periodo compreso tra maggio e ottobre.

 

                                                                                                                                ****

Alcamo si illumina di viola per la Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica

 

Lunedì 29 giugno anche la città di Alcamo aderisce alla XVII Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica (World Scleroderma Day), iniziativa che coinvolge centinaia di città italiane con l’illuminazione in viola di monumenti ed edifici simbolici.

Il Castello dei Conti di Modica illuminato di viola

In occasione dell’iniziativa nazionale promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica, ad Alcamo sarà il Castello dei Conti di Modica a tingersi di viola nella serata del 29 giugno, simbolo di sensibilizzazione e vicinanza alle persone che convivono con la malattia.

Una rete nazionale per la sensibilizzazione

L’iniziativa “Accendiamo le luci sulla Sclerosi Sistemica” coinvolge circa un centinaio di città da nord a sud, con l’obiettivo di accendere l’attenzione pubblica su una patologia rara, ancora priva di terapie risolutive e caratterizzata da importanti criticità nell’accesso alle cure e nei servizi socio-assistenziali.

Il significato del colore viola

Il viola è il colore associato al fenomeno di Raynaud, uno dei principali segnali d’allarme della sclerosi sistemica, noto come “mani fredde e dita viola”. Un sintomo spesso sottovalutato, ma fondamentale per favorire diagnosi precoce e interventi terapeutici tempestivi.

Una giornata per i diritti alla cura

La Giornata mondiale punta anche a richiamare l’attenzione sulle disuguaglianze nell’accesso alle cure e sulla necessità di rafforzare la rete sanitaria e assistenziale a livello nazionale, per garantire pari diritti alle persone affette dalla patologia.









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