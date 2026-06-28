Alcamo aderisce all’iniziativa “Uno striscione contro la droga”

28/06/2026 09:00:00

Il Comune di Alcamo ha aderito al progetto “Uno striscione contro la droga”, promosso dal Servizio Dipendenze Ser.D Alcamo in occasione della Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dalle Nazioni Unite nel 1987.

L’iniziativa coinvolge anche il distretto socio-sanitario D55, che comprende i comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, e ha visto la partecipazione degli studenti del territorio, impegnati nella realizzazione di uno striscione/lenzuolo con messaggi di sensibilizzazione contro le droghe e le dipendenze.

Il Comune di Alcamo ha esposto il manufatto come simbolo di impegno e consapevolezza su un tema che continua a rappresentare una criticità sociale rilevante. Inoltre, nella serata della ricorrenza, il Castello sarà illuminato di rosso, colore scelto per richiamare l’attenzione sul fenomeno delle dipendenze.

L’assessore ai servizi alla persona Baldo Mancuso ha sottolineato come l’adesione al progetto nasca dalla necessità di rafforzare la prevenzione e l’informazione, non solo rispetto alle sostanze stupefacenti tradizionali, ma anche alle nuove dipendenze comportamentali come gioco d’azzardo, internet e videogiochi.

“Le nuove dipendenze si sommano alle vecchie – ha evidenziato l’assessore – e il ruolo di famiglie, scuola e istituzioni diventa sempre più determinante per intercettare e affrontare tempestivamente le situazioni di fragilità”. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che mira a coinvolgere attivamente la comunità locale nella lotta contro tutte le forme di dipendenza.



