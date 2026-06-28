Trapani, in balìa delle onde con una imbarcazione a remi: salvati cinque ragazzini

28/06/2026 17:26:00

Momenti di paura questa mattina al largo del porto di Trapani, dove cinque minorenni sono stati soccorsi dalla Guardia costiera dopo essere rimasti in difficoltà a bordo di un natante a remi.

L'allarme lanciato da un'imbarcazione di passaggio

L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione di un'imbarcazione da diporto battente bandiera francese che, mentre transitava nella zona, ha avvistato il piccolo natante in difficoltà a circa mezzo miglio dall'imboccatura del porto. Pur non potendo intervenire direttamente, l'equipaggio ha immediatamente allertato la Guardia costiera.

Il recupero dei ragazzi

Sul posto è intervenuta un motovedetta della Guardia costiera di Trapani. A bordo dell'imbarcazione si trovavano cinque ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, che avevano perso il controllo del natante e non riuscivano più a rientrare verso la costa a causa del vento.

I giovani, visibilmente spaventati ma in buone condizioni di salute, sono stati recuperati dall'equipaggio della motovedetta e accompagnati in sicurezza al porto di Trapani. Anche il natante a remi è stato recuperato e successivamente ormeggiato.



