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Cronaca
28/06/2026 19:27:00

Mazara, Valerio Losito si risveglia ed è lucido

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-06-2026/1782669918-0-mazara-valerio-losito-si-risveglia-ed-e-lucido.jpg

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Valerio Losito, l’atleta rimasto vittima di un grave malore durante i Campionati italiani di pesca in apnea svolti nei giorni scorsi a Mazara del Vallo.

 

Il risveglio dopo le ore di apprensione

 

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia e diffuso anche da ambienti sportivi del settore, l’atleta si è risvegliato nelle ultime ore ed è attualmente lucido e cosciente.

 

Una notizia accolta con grande sollievo nel mondo della pesca subacquea e tra gli organizzatori della competizione, che nelle ore successive all’episodio avevano sospeso le attività sportive in segno di rispetto e cautela.

 

Le condizioni restano sotto osservazione

 

Nonostante il miglioramento del quadro clinico e il risveglio, i medici mantengono la massima prudenza. L’atleta resta infatti sotto osservazione per monitorare l’evoluzione delle sue condizioni nelle prossime ore.









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