Il Parco di Pantelleria si stringe al collega per la scomparsa in Venezuela della nipote

28/06/2026 22:00:00

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesca Mannina, giovane vittima del violento sisma che ha colpito il Venezuela. La tragedia, avvenuta a migliaia di chilometri di distanza, ha un legame diretto con la comunità siciliana attraverso il dolore del collega Davide Emma, al quale l’intero Ente Parco ha voluto manifestare vicinanza e sostegno.

Il Presidente, il Direttore e tutto il personale dell’Ente hanno diffuso una nota ufficiale in cui si stringono attorno alla famiglia colpita dal lutto, esprimendo “profondo dolore” e “affettuosa partecipazione” per una perdita definita “tragica e prematura”.

Nel messaggio di cordoglio, il Parco sottolinea come la comunità dell’ente si unisca al dolore del collega e dei suoi cari, condividendo il lutto che ha colpito la famiglia in seguito al disastro naturale.



