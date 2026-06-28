Evasione fiscale, sequestri, droga, Pnrr. I numeri della Guardia di Finanza in provincia di Trapani

28/06/2026 06:00:00

La Guardia di Finanza di Trapani ha celebrato il 252° anniversario della fondazione del Corpo con una cerimonia all’esterno della caserma “Paolo Clementi” di via Torrearsa.

Alla celebrazione hanno partecipato il prefetto di Trapani, le autorità civili, militari e religiose della provincia. Nel corso della cerimonia il comandante provinciale, colonnello Costantino La Vecchia, ha consegnato riconoscimenti ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio nell’ultimo anno.

L’occasione è servita anche per tracciare il bilancio operativo dell’attività svolta dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2026.

Oltre 6 mila interventi

Nel periodo preso in esame, il Comando provinciale di Trapani ha eseguito oltre 6 mila interventi e circa 250 indagini contro illeciti economico-finanziari e infiltrazioni della criminalità nell’economia.

L’attività si è concentrata soprattutto su evasione fiscale, frodi, tutela della spesa pubblica, criminalità organizzata, riciclaggio, traffici illeciti e controlli a tutela del mercato.

Evasione fiscale e lavoro nero

Nel contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, la Guardia di Finanza ha denunciato 97 persone per reati tributari.

Sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie per circa 4 milioni di euro, ritenuti profitto di evasione e frodi fiscali. Cautelati anche circa 400 mila euro di crediti d’imposta inesistenti legati ai bonus edilizi ed energetici.

Scoperti 148 evasori totali, cioè soggetti completamente sconosciuti al fisco, e 212 lavoratori in nero o irregolari. Le Fiamme Gialle hanno inoltre avanzato all’Agenzia delle Entrate 20 proposte di chiusura di partite Iva considerate a rischio fiscale.

Scommesse e monopoli

Nel settore dei monopoli e del gioco illegale sono stati scoperti 2 punti clandestini di raccolta scommesse. Diciassette le persone denunciate.

Eseguiti anche 61 interventi in materia di accise e 14 nel settore doganale.

Spesa pubblica e Pnrr

Ampio il capitolo della tutela della spesa pubblica. Sono stati svolti oltre 800 interventi su appalti, incentivi alle imprese, spesa sanitaria, fondi europei, previdenza e assistenza.

Particolare attenzione è stata dedicata al Pnrr, con 111 interventi per verificare crediti d’imposta, contributi, finanziamenti e corretta esecuzione di opere e servizi pubblici. Controllati appalti per oltre 16,5 milioni di euro e crediti d’imposta per oltre 1,4 milioni.

Sono stati effettuati anche più di 600 interventi sulla spesa pubblica nazionale, di cui oltre 250 su reddito di cittadinanza, assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro.

Le frodi accertate ai danni del bilancio nazionale e dell’Unione europea ammontano a quasi 11 milioni di euro. Denunciate 365 persone e segnalati alla Corte dei conti 46 responsabili, con danni erariali accertati per circa 10,2 milioni di euro.

Fondi agricoli e Procura europea

Nel settore degli aiuti della Politica agricola comune sono stati conclusi 14 interventi. Accertate frodi per oltre 300 mila euro, realizzate attraverso dati non veritieri e falsi titoli di proprietà. Quattro le persone denunciate.

Sul territorio prosegue anche la collaborazione con la Procura europea: sette le indagini sviluppate, con tre persone denunciate.

Riciclaggio e criminalità organizzata

Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, le Fiamme Gialle hanno eseguito 15 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio. Diciotto le persone denunciate e sequestri per circa 5,4 milioni di euro.

Per reati fallimentari, societari e legati alla crisi d’impresa sono stati denunciati 55 soggetti.

Nel contrasto al crimine organizzato sono state concluse 14 indagini. Le investigazioni patrimoniali hanno portato a sequestri e confische per circa 6 milioni di euro.

Eseguiti anche 740 accertamenti su richiesta della Prefettura, in gran parte collegati al rilascio della documentazione antimafia.

Droga, contraffazione e mercato

Nel periodo preso in esame sono stati sequestrati circa 13 chili di droga, soprattutto hashish e marijuana. Tredici le persone denunciate, di cui 8 arrestate, e 43 quelle segnalate al Prefetto.

Nella tutela del mercato dei beni e dei servizi sono stati eseguiti 85 interventi, con il sequestro di oltre 65 mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri o in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Ordine pubblico e sicurezza del mare

La Guardia di Finanza ha assicurato anche il concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Nel 2025, in provincia di Trapani, sono state impiegate 3.534 giornate/uomo in servizi per manifestazioni, eventi sportivi e altre iniziative. Nel 2026 l’attività è proseguita con 2.165 giornate/uomo già impiegate.

Sul fronte della sicurezza del mare, anche nella scorsa stagione estiva sono state rischierate unità navali nelle località a maggiore vocazione turistica e con più alta presenza di visitatori.



