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Cronaca
28/06/2026 16:55:00

Cadavere di una donna trovato in mare dai bagnanti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-06-2026/cadavere-di-una-donna-tovato-in-mare-dai-bagnanti-450.jpg

Macabra scoperta questa mattina nelle acque di Tonnarella, frazione balneare di Furnari, nel Messinese, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

Il cadavere, trasportato verso la riva dalla corrente, è stato notato da alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia e hanno immediatamente lanciato l'allarme.

 

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera con una motovedetta per le operazioni di recupero del corpo, insieme ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Guardia di Finanza e al personale sanitario del 118.

 

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all'identità della vittima. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause del decesso. Le indagini dovranno chiarire da quanto tempo il corpo si trovasse in mare e se la morte sia riconducibile a un incidente, a un gesto volontario o ad altre circostanze.

 









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