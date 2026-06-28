Trapani, dal 1° luglio torna la Spiaggia Inclusiva: servizi gratuiti per il mare accessibile a tutti

28/06/2026 16:00:00

Da martedì 1° luglio la spiaggia di Piazza Vittorio torna ad essere uno spazio senza barriere.

Prende infatti il via l'edizione 2026 della Spiaggia Inclusiva, il progetto promosso dal Comune di Trapani che consentirà alle persone con disabilità, alle famiglie e ai cittadini con difficoltà motorie di vivere il mare in sicurezza, autonomia e con il supporto di servizi dedicati. L'iniziativa rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato nelle scorse estati e consolidato grazie alla collaborazione tra istituzioni, aziende sanitarie e associazioni del territorio.

Il servizio sarà completamente gratuito e resterà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.30.

L'area sarà dotata di sedie Job per l'accesso in acqua, passerella fino alla battigia, servizi igienici dedicati, defibrillatore e presidi per il primo intervento. A garantire l'assistenza saranno un operatore socio-sanitario dell'Asp di Trapani e, quando necessario, personale infermieristico.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Trapani, l'Asp, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Trapani, il Distretto Socio Sanitario D50 e numerose realtà del Terzo settore: DesTeenAzione – Desideri in Azione, Forum Trapani Accessibile, SOS Autismo APS, Voglia di Vivere e Azione X. Il loro contributo non si limiterà all'assistenza, ma comprenderà anche attività di animazione, accoglienza e supporto alle famiglie.

Tra le novità dell'edizione 2026 figura anche l'Info Point Autismo, realizzato insieme a SOS Autismo APS nell'ambito del progetto MAROASI.

Lo sportello offrirà orientamento e assistenza alle persone nello spettro autistico e ai loro familiari, mentre i volontari del gruppo "Smile Therapy" Trapani promuoveranno momenti di socializzazione e attività ricreative pensate per favorire la partecipazione e il benessere.

Accanto ai servizi materiali, il progetto punta anche sulla partecipazione della comunità. I volontari affiancheranno famiglie e accompagnatori durante le attività quotidiane in spiaggia e, come sottolineano gli organizzatori, non sono richieste competenze specifiche: chiunque può offrire parte del proprio tempo per contribuire alla riuscita dell'iniziativa.

La Spiaggia Inclusiva è stata preparata nelle scorse settimane con una giornata di pulizia dell'arenile promossa dall'Asp di Trapani insieme agli studenti dell'Istituto Comprensivo "Bassi-Catalano", trasformando l'avvio della stagione balneare anche in un'occasione di educazione civica e sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità e del rispetto dell'ambiente.

"L'obiettivo è abbattere le barriere fisiche e culturali che ancora impediscono a molti di godere pienamente del mare", dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore Giuseppe Virzì. "Un risultato che si raggiunge soltanto facendo squadra tra istituzioni, sanità, volontariato e associazioni. Piazza Vittorio diventa così un simbolo concreto di accessibilità e civiltà".

L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede Trapani investire sul turismo accessibile e sull'inclusione sociale.

Dopo le esperienze positive delle precedenti estati, la spiaggia di Piazza Vittorio si conferma uno dei pochi tratti di litorale cittadino attrezzati per consentire una balneazione realmente fruibile anche alle persone con disabilità, trasformando il diritto al mare in un servizio concreto e stabile.



