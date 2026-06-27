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» Turismo
27/06/2026 20:00:00

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale approva il bilancio 2025: cresce il brand West of Sicily

 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/il-distretto-turistico-sicilia-occidentale-approva-il-bilancio-2025-cresce-il-brand-west-of-sicily-450.jpg

Si è svolta ieri, presso la sede di Confindustria, l’assemblea dei soci del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, un momento di confronto e condivisione che ha visto la partecipazione dei soci pubblici e privati, sia in presenza sia da remoto.

 

Il bilancio approvato all’unanimità

Nel corso dei lavori, la presidente del Distretto, Rosalia D’Alì, ha presentato le attività svolte nel 2025. Successivamente l’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio, confermando la solidità del percorso intrapreso e l’impegno condiviso nella promozione e valorizzazione del territorio della Sicilia occidentale.

 

Il successo del brand West of Sicily

Un passaggio centrale dell’incontro è stato dedicato ai risultati del brand West of Sicily, che nel 2025 ha registrato una forte crescita delle attività di comunicazione digitale.

Su Instagram sono state raggiunte 16,1 milioni di visualizzazioni e 116.633 clic sul link, con un incremento del 51.878% rispetto al periodo precedente. Su Facebook, invece, i numeri parlano di 7,1 milioni di visualizzazioni, 3.510 follower (+2.066%), 43.796 interazioni (+2.960%) e 47.093 clic sul link (+15.042%). Dati che testimoniano l’efficacia della strategia di promozione adottata.

 

Eventi, fiere e promozione internazionale

Nel corso del 2025 il Distretto ha preso parte a numerosi eventi e fiere di settore, tra cui la BIT di Milano, il TTG di Rimini e il Global MICE Forum Mediterranean on board edition. Sono stati inoltre organizzati fam trip con buyer internazionali, press tour e roadshow a Londra e Bruxelles.

Tra le attività più rilevanti figurano anche il supporto alla rete delle rassegne e dei festival letterari, il sostegno a Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea e il progetto DesTinMed Italia–Tunisia, di cui il Distretto è capofila.

 

Le dichiarazioni della presidente D’Alì

«La partecipazione attiva dei soci e il dialogo costante sono un valore fondamentale per il nostro Distretto – ha dichiarato Rosalia D’Alì –. Fare rete e lavorare in squadra sono elementi essenziali per affrontare le sfide future e continuare a valorizzare la Sicilia occidentale come una destinazione sempre più attrattiva e competitiva».

 

Il ringraziamento ai soci

La presidente ha infine rivolto un ringraziamento a tutti i soci per il contributo, l’impegno e la fiducia dimostrati nel corso dell’anno, sottolineando come la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte rappresenti un elemento decisivo per il successo delle attività del Distretto.









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